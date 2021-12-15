DURDURUN BU ETİKETLERİ!

Ne olacak ürünlerdeki bu etiketlerin hali?

Şaşıp kalıyoruz! Fiyatlardaki yükselişe yetişek mümkün olmaz hale geldi.

Hal böyle olunca vatandaşın bugünlerde en önemli gündemi ekonomi haline geldi.

Nereye gidersem gideyim zamlı fiyatlar, pahalılık konuşuluyor. İlkokul çocuğunun bile ekonomi ve fiyatlar üzerine konuştuğuna şahit oluyorum.

Geçtiğimiz hafta bir AK Parti milletvekilinin katıldığı bir programa katıldım. Normalde bu gibi toplantılarda Hükümet tarafından yapılan ve yapılacak icraatlar konuşulur, vatandaşın talepleri alınırdı.

Ancak bu toplantıda tek konuşulan konu: ekonomi oldu. Toplantıya katılan vatandaşlar toplantı boyunca fiyatların yüksekliğinden yakındı, zamlı etiketler konusunda bir an önce önlem alınmasını istedi.

Temennimiz fahiş bir şekilde artan fiyatların bir an önce durdurulması.

Vatandaşlar, stokçular ile elinde saklı tuttuğu ürünlere yüzde 100’den fazla zam yapıp piyasaya sürenlerle mücadelenin artırılmasını bekliyor.

Zamlar durdurulmazsa insanların psikolojisi iyiden iyiye bozulacak. Zamlar altında insanlar gelecek kaygısı duymaya başladı.

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Etiketler yükselince asgari ücrette bir hayli önem arz etmeye başladı. Çünkü vatandaşların alım gücü düştü.

Milyonlarca çalışan, asgari ücrete gelecek zammı dört gözle bekliyor.

Beklenti en az: 4 bin TL.

Edindiğim bilgilere göre asgari ücretin 4 binin altında olmayacağı.

Güzel bir zam yapılırsa asgari ücrete ve asgari ücretin bir tık üstünde maaşlara çalışan emekçilerin yüzü bir nebze güler. Aksi halde vatandaşlar çok zor bir şekilde hayatta kalmaya ve geçim mücadelesi vermeye devam edeceklerdir.