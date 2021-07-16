Ekipler yola çıktı

Cansuyu, 2021 Kurban Organizasyonu çerçevesinde Kurban ekipleri yola çıkmaya başladı.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştireceği kurban organizasyonu için bütün hazırlıklarını tamamladı. Dernek, bu yıl da Kurban Bayramı’nda Türkiye ve kriz bölgeleri başta olmak üzere Afrika, Asya ve Ortadoğu ülkelerinde mazlum ve muhtaçlar için kurbanlar kesecek.

2021 Kurban Organizasyonu kapsamında 3 kıta 17 ülkede kurban kesimleri gerçekleştirecek olan Cansuyu, ekiplerini bölgelere göndermeye başladı. İlk ekiplerden Batı Afrika Ülkesi Benin’de kurban organizasyonu gerçekleştirecek olan Cansuyu Ekibi bölgeye gitmek üzere yola çıktı. Benin’de kurumsal görüşmeler ve kurban organizasyonu hakkında toplantı ve planlamalar yapacak ekip, daha sonra kurbanları satın alıp bayram sabahını beklemeye başlayacak. Benin’in ardından Mali’de yola koyulurken bütün ekipler tek tek hazırlıklarını tamamladı.

Ekipler bölgelere ulaştıktan sonra bayramda kurban kesimlerini yapıp bir hizmet olarak bütün kesim görüntülerini tek tek kayda alacak. Bu görüntülerin daha sonra bağışçılara internet sitesi üzerinden ulaştırılması planlanıyor.

2021 Kurban organizasyonuyla ilgili bilgilendirme yapan Cansuyu Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü: “2021 Kurban Bayramı için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Ekiplerimizi tek tek bölgelere göndermeye başladık. Bu sene de kriz bölgelerini önceleyerek 3 kıtada milyonlarca muhtaca ulaşmaya gayret edeceğiz. Pandemi dolayısıyla dünya üzerindeki sıkıntılar devam ediyor. Bizde buna göre planlamamızı yaptık.

Bazı bölgelerde ekiplerimizi göndererek kesim yapacağız bazı bölgelerde ise oralarda bulunan elemanlarımız ve partner kuruluşlarımız vasıtasıyla kesim yapacağız. Her halükarda Kurban Bayramı’nın 3. günü ikindi vaktine kadar bize emanet edilen kurbanlar ekiplerimiz tarafından satın alınacak, kesilecek ve kesilen bölgelerdeki muhtaçlara et olarak dağıtılacak.” dedi.