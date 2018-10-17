Elektrik Kesintisi 25 Şubat 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 25.02.2019 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 25 Şubat 2020 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 25 Şubat Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
25 Şubat 2020 Salı günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
AYAŞ elektrik kesintisi
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKKAYA
BALA elektrik kesintisi
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AFŞAR
ÇAMLIDERE elektrik kesintisi
|10:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PELİTÇİK - Sokak: PELİTÇİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞANCI - Sokak: DOĞANCI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOYMUŞ - Sokak: DOYMUŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAHŞİHAN - Sokak: YAHŞİHAN
ÇUBUK elektrik kesintisi
|09:30 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: SEYHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: KUŞAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: KARAKUŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: ONURLU 8
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: CİHAD
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: SİPAHİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: SEHER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: SEHER 1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: AHMET YESEVİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: ŞEHİT ALİ EĞİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: FAHRİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: FEYZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: HÜNKAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: İZZET BEGOVİÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: AZERBEYCAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: ONURLU 7
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: MEYDAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: ŞEHİT GAZİ ALERDEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: SEHER 2
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: YAŞAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: ZENGİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: KANARYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: TÜRKÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: ŞEHİT RESUL ERDOĞAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: İBNİ SİNA(1.KISIM)
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: ULUBAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: HAKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: HAZİNE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: HİTAP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: BEHER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: NAİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: OĞUZHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: NECİP FAZIL KISAKÜREK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: DİCLE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: ŞEHİT AHMET EDEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: İHLAS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: İMRAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: İBNİ SİNA(2.KISIM)
GÖLBAŞI elektrik kesintisi
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAALİ MERKEZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAALİ MERKEZ - Sokak: BAĞLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAALİ MERKEZ - Sokak: FATİH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAALİ MERKEZ - Sokak: SARIKAYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAALİ MERKEZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAALİ MERKEZ - Sokak: ANKARA..
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAALİ MERKEZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAALİ MERKEZ - Sokak: DELİLER ÇİFTLİĞİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAALİ MERKEZ - Sokak: MERKEZ MAHALLESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAALİ MERKEZ - Sokak: SAKARYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAALİ YAZLIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAALİ YAZLIK - Sokak: FATİH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAALİ YAZLIK - Sokak: KARAPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAALİ YAZLIK - Sokak: 23
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAALİ YAZLIK - Sokak: 24
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAALİ YAZLIK - Sokak: BAĞLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAALİ YAZLIK - Sokak: 15
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAALİ YAZLIK - Sokak: 49
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAALİ YAZLIK - Sokak: 50
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAALİ YAZLIK - Sokak: 30
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAALİ YAZLIK - Sokak: FATİH CADDESİ
GÜDÜL elektrik kesintisi
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAĞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLÖZ - Sokak: ASAR ÖNÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜNEYCE - Sokak: BEYPAZARI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜNEYCE - Sokak: BAYRAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜNEYCE - Sokak: ORHANGAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜNEYCE - Sokak: OĞUZHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜNEYCE - Sokak: PİRİREİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜNEYCE - Sokak: VATAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜNEYCE - Sokak: YILDIZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜNEYCE - Sokak: ÖZAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜNEYCE - Sokak: BARBAROS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜNEYCE - Sokak: MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜNEYCE - Sokak: SANCAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜNEYCE - Sokak: GÜNEYCE
Belde/Köy: ÇAĞA - Mahalle:
MAMAK elektrik kesintisi
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY - Sokak: ORTAKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY - Sokak: 2351
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY - Sokak: 2362
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY - Sokak: 2363
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEYURT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEYURT - Sokak: YUKARI KÖYÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEYURT - Sokak: GÖKÇEYURT
NALLIHAN elektrik kesintisi
|09:30 - 12:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAYIRHAN - Sokak: Ş. ERCAN ALTINOK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAYIRHAN - Sokak: 302
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAYIRHAN - Sokak: 303
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAYIRHAN - Sokak: 304
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAYIRHAN - Sokak: 306
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAYIRHAN - Sokak: 301
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAYIRHAN - Sokak: FATİH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAYIRHAN - Sokak: YUNUS
|13:30 - 18:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAYIRHAN - Sokak: 305
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAYIRHAN - Sokak: 306
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAYIRHAN - Sokak: 308
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAYIRHAN - Sokak: 309
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAYIRHAN - Sokak: KANARYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAYIRHAN - Sokak: 307
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAYIRHAN - Sokak: FATİH
|09:30 - 16:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAYIRHAN - Sokak: 316
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAYIRHAN - Sokak: 314
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAYIRHAN - Sokak: 304
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAYIRHAN - Sokak: 309
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAYIRHAN - Sokak: 310
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAYIRHAN - Sokak: 311
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAYIRHAN - Sokak: 312
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAYIRHAN - Sokak: 318
ŞEREFLİKOÇHİSAR elektrik kesintisi
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KACARLI - Sokak: ZAFER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KACARLI - Sokak: İNÖNÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KACARLI - Sokak: MEHMET AKİF ERSOY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KACARLI - Sokak: CUMHURİYET (YENİ)
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KACARLI - Sokak: HÜRRİYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KACARLI - Sokak: ŞEHİT KUDDUSİ
Belde/Köy: KACARLI - Mahalle:
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