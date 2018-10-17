Elektrik Kesintisi 25 Şubat 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 25 Şubat Salı Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 25.02.2020 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 25.02.2019 Ankara Elektrik Kesintileri ni haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 25 Şubat 2020 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 25 Şubat Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

25 Şubat 2020 Salı günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:



AYAŞ elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKKAYA

BALA elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AFŞAR

ÇAMLIDERE elektrik kesintisi

10:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PELİTÇİK - Sokak: PELİTÇİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞANCI - Sokak: DOĞANCI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOYMUŞ - Sokak: DOYMUŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAHŞİHAN - Sokak: YAHŞİHAN

ÇUBUK elektrik kesintisi

09:30 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: SEYHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: KUŞAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: KARAKUŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: ONURLU 8

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: CİHAD

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: SİPAHİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: SEHER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: SEHER 1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: AHMET YESEVİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: ŞEHİT ALİ EĞİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: FAHRİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: FEYZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: HÜNKAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: İZZET BEGOVİÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: AZERBEYCAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: ONURLU 7

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: MEYDAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: ŞEHİT GAZİ ALERDEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: SEHER 2

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: YAŞAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: ZENGİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: KANARYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: TÜRKÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: ŞEHİT RESUL ERDOĞAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: İBNİ SİNA(1.KISIM)

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: ULUBAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: HAKAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: HAZİNE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: HİTAP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: BEHER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: NAİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: OĞUZHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: NECİP FAZIL KISAKÜREK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: DİCLE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: ŞEHİT AHMET EDEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: İHLAS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: İMRAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: İBNİ SİNA(2.KISIM)

GÖLBAŞI elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAALİ MERKEZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAALİ MERKEZ - Sokak: BAĞLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAALİ MERKEZ - Sokak: FATİH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAALİ MERKEZ - Sokak: SARIKAYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAALİ MERKEZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAALİ MERKEZ - Sokak: ANKARA..

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAALİ MERKEZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAALİ MERKEZ - Sokak: DELİLER ÇİFTLİĞİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAALİ MERKEZ - Sokak: MERKEZ MAHALLESİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAALİ MERKEZ - Sokak: SAKARYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAALİ YAZLIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAALİ YAZLIK - Sokak: FATİH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAALİ YAZLIK - Sokak: KARAPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAALİ YAZLIK - Sokak: 23

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAALİ YAZLIK - Sokak: 24

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAALİ YAZLIK - Sokak: BAĞLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAALİ YAZLIK - Sokak: 15

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAALİ YAZLIK - Sokak: 49

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAALİ YAZLIK - Sokak: 50

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAALİ YAZLIK - Sokak: 30

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAALİ YAZLIK - Sokak: FATİH CADDESİ

GÜDÜL elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAĞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLÖZ - Sokak: ASAR ÖNÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜNEYCE - Sokak: BEYPAZARI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜNEYCE - Sokak: BAYRAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜNEYCE - Sokak: ORHANGAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜNEYCE - Sokak: OĞUZHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜNEYCE - Sokak: PİRİREİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜNEYCE - Sokak: VATAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜNEYCE - Sokak: YILDIZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜNEYCE - Sokak: ÖZAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜNEYCE - Sokak: BARBAROS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜNEYCE - Sokak: MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜNEYCE - Sokak: SANCAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜNEYCE - Sokak: GÜNEYCE

Belde/Köy: ÇAĞA - Mahalle:

MAMAK elektrik kesintisi

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY - Sokak: ORTAKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY - Sokak: 2351

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY - Sokak: 2362

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY - Sokak: 2363 09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEYURT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEYURT - Sokak: YUKARI KÖYÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEYURT - Sokak: GÖKÇEYURT

NALLIHAN elektrik kesintisi

09:30 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAYIRHAN - Sokak: Ş. ERCAN ALTINOK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAYIRHAN - Sokak: 302

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAYIRHAN - Sokak: 303

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAYIRHAN - Sokak: 304

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAYIRHAN - Sokak: 306

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAYIRHAN - Sokak: 301

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAYIRHAN - Sokak: FATİH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAYIRHAN - Sokak: YUNUS 13:30 - 18:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAYIRHAN - Sokak: 305

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAYIRHAN - Sokak: 306

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAYIRHAN - Sokak: 308

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAYIRHAN - Sokak: 309

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAYIRHAN - Sokak: KANARYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAYIRHAN - Sokak: 307

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAYIRHAN - Sokak: FATİH 09:30 - 16:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAYIRHAN - Sokak: 316

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAYIRHAN - Sokak: 314

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAYIRHAN - Sokak: 304

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAYIRHAN - Sokak: 309

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAYIRHAN - Sokak: 310

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAYIRHAN - Sokak: 311

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAYIRHAN - Sokak: 312

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAYIRHAN - Sokak: 318

ŞEREFLİKOÇHİSAR elektrik kesintisi

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KACARLI - Sokak: ZAFER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KACARLI - Sokak: İNÖNÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KACARLI - Sokak: MEHMET AKİF ERSOY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KACARLI - Sokak: CUMHURİYET (YENİ)

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KACARLI - Sokak: HÜRRİYET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KACARLI - Sokak: ŞEHİT KUDDUSİ

Belde/Köy: KACARLI - Mahalle:

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