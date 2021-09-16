  • BIST 1.425,900
  • Altın 484,06
  • Dolar 8,4530
  • Euro 9,9400
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 13 °C
»

Felcin en önemli nedeni yüksek tansiyona dikkat

Kafa içi beyin kanamaları olarak bilinen hemorajik inmenin ana nedeninin yüksek tansiyon olduğunu hatırlatan Beyin ve Sinir Cerrahisi Doç. Dr. Ali Yılmaz, “Aşırı kilo, sigara, hareketsiz yaşam ve stres yüksek tansiyona kaynaklık eden temel nedenlerdir.
Felcin en önemli nedeni yüksek tansiyona dikkat

Felç diğer adıyla inmenin beyin hücrelerinin yaşamları için ihtiyaç duydukları kandan, oksijenden mahrum kaldıklarında meydana gelen, beyin hücrelerinin ölümüyle sonuçlanabilen ciddi bir rahatsızlık olduğunu söyleyen Medicana International İstanbul Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Doç. Dr. Ali Yılmaz, “Oksijen olmadan beyin hücreleri dakikalar içinde ölmeye başlar. İki ana felç türü vardır; iskemik ve hemorajik inme. Her biri beyni farklı şekillerde etkiler ve nedenleri birbirinden farklıdır, kısaca değindiğimiz gibi nedenler inmenin türüne göre farklılık gösterir” diye konuştu.

EN SIK GÖRÜLEN FELÇ TÜRÜ: İSKEMİK İNME

Kan pıhtısı beyne kan ve oksijen akışını engellediğinde meydana gelen iskemik inme hakkında bilgi veren Doç. Dr. Ali Yılmaz, “En sık görülen felç türü. Pıhtı genellikle atardamarların zamanla daraldığı veya plak olarak bilinen yağ birikintileri tarafından tıkandığı bölgelerde oluşur. Nadir durumlarda düzensiz kalp atışından kaynaklanan zayıf kan akışı da pıhtı oluşumuna neden olabilir. Beyne kan taşıyan atar damarların dallandığı noktalarda yaşla birlikte daralma meydana gelmesi doğal bir durumdur. Ancak bu süreç hızlanırsa ya da diğer bir deyişle daralma derecesi yüksekse tehlike arz eder. Daralma sürecini hızlandıran sigara, yüksek tansiyon (hipertansiyon), obezite, yüksek kolesterol seviyeleri, şeker hastalığı, aşırı alkol alımından uzak durarak felç riski azaltılabilir” ifadelerini kullandı.

Son olarak bazı durumlarda geçici iskemik atak (TIA) adı verilen mini inmenin yaşanabileceğini anlatan Doç. Dr. Ali Yılmaz, “Geçici iskemik atak damarlardaki geçici bir tıkanıklıktan kaynaklanır. Kişi inme semptomları gösterir ancak kısa bir süre içerisinde kan basıncıyla damar yeniden açılarak semptomlar düzelir. Bu durum kalıcı beyin hasarına neden olmaz. Ancak ileride tam felç geçirme olasılığını oldukça artırır” dedi.

HEMORAJİK FELÇ NEDENLERİ

Kafa içi beyin kanamaları olarak bilinen hemorajik inmenin daha az görüldüğünün altını çizen Doç. Dr. Ali Yılmaz şöyle devam etti:

“Kafatasının içerisinde bir kan damarının patlaması sonucu beynin içerisine ya da etrafına doğru kanamanın olması hemorajik inmeyi tanımlar. Hemorajik inmenin ana nedeni oluşturduğu yüksek basıncın etkisiyle beyindeki damar duvarlarını zayıflatan ve yırtılma olasılığını artıran yüksek tansiyondur. Yüksek tansiyon bir taraftan damar duvarını inceltirken, diğer taraftan damarların dallandığı noktalarda baloncuk görünüme sahip beyin anevrizması oluşumunu tetikleyebilir. Diğer yaygın bir hemorajik felç nedeni ise kafa travması sonrası yaşanan beyin damar kanamalarıdır. Hemorajik felç riski yüksek tansiyonu kontrol altına alan düzenli yaşam değişiklikleri ve kafa travmasından mümkün olduğunca korunarak azaltılabilir. Aşırı kilolu olmak, sigara kullanımı, hareketsiz yaşam ve stres hemorajik inmeye ve yüksek tansiyona kaynaklık eden temel nedenlerdir. Felç riskini azaltmak koşullardan kaçınmak ile mümkündür.”

“EN KISA SÜREDE TEDAVİ EDİLMESİ GEREKİYOR”

İnmenin kişiliği, duyguları, davranışı, hareket etme ve hareketi koordine etme yeteneğini etkileyebileceğine dikkat çeken Beyin ve Sinir Cerrahisi Doç. Dr. Ali Yılmaz, “Duygu, dokunma, sıcaklık, görme, yorumlama, düşünme, hatırlama, anlama, planlama, akıl yürütme veya problem çözme yeteneğini bozabilir. İnmenin potansiyel olarak yıkıcı etkilerini en aza indirmek için mümkün olan en kısa sürede tedavi edilmesi gerekir. Bu nedenle belirtilerini tanıyarak hemen sağlık kuruluşuna başvurmak ya da hastanın başvurmasını sağlamak çok önemlidir” dedi

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türk Böbrek Vakfı'ndan okul kantini uyarısı15 Eylül 2021 Çarşamba 14:29
  • Pandemide her 5 kişiden 3'ü kilo aldı; şirketler kalori hesabı yapıyor14 Eylül 2021 Salı 14:29
  • Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz’dan Norovirüs uyarısı14 Eylül 2021 Salı 10:37
  • Çocukların yeme alışkanlığını düzeltecek 9 öneri14 Eylül 2021 Salı 10:26
  • Prof. Dr. Bozbaş: Aşımızı olalım, kalbimizi koronavirüsten koruyalım13 Eylül 2021 Pazartesi 14:35
  • Lezzetli detoks ürünleriyle zayıflamak ve arınmak mümkün13 Eylül 2021 Pazartesi 14:04
  • Türkiye’de 10 çocuktan biri astım hastası; okul başarısını etkiliyor13 Eylül 2021 Pazartesi 13:57
  • Çocuğunuza okula uyum süreci için 1 ay süre tanıyın13 Eylül 2021 Pazartesi 10:45
  • İki virüs aynı anda vücutta bulunabilir12 Eylül 2021 Pazar 12:30
  • Yoğun bakımdakilerin yüzde 20’si aşısız koronavirüs hastaları12 Eylül 2021 Pazar 10:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti