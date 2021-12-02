Gereksiz Aramalar Neden Yasaklanmıyor

Telefon kullanmaya başladığım günden beri, bitmek bilmeyen bir çilem var... Saçma sapan numaralardan aranıp, gece gündüz rahatsız edilmek... Askerlik görevim için gittim yeni hat aldım ve kimseye vermedim. Ancak, durum yine aynı. 1 yıl içinde binden fazla numara aradı. Bazı numaralar ile konuştum. Bazı numaralarla da konuşmadan kapandı. Bilerek açıyorum, çünkü dertlerinin ne olduğunu merak ediyorum.

Kendi kullandığım numara 10 yılı aşkın bir süredir bende. Pek çok uygulama ve programa üyeyim. Numaram kolay bulunabilir durumda olabilir. Bunu anlıyorum ancak, yeni hat alıp kimseyle paylaşmadığım hâlde, nasıl binlerce numara tarafından aranıp, rahatsız edilebiliyorum İşte bunun mantığını anlamadım.

Bu konuda Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun iyileştirme yapmasını gerekli görüyorum. Gerçi KVKK'nın da kendine hayrı olmayan bir yapısı olduğunu unuttuğum için bu fikrimi geri çekiyorum. Telefonum, rehberimde kayıtlı olmayan veya reklam amaçlı gönderilen mesajları SPAM kutusuna atıyor ve bana göstermiyor.

Ancak telefon aramalarında bu özellik bazı telefonlarda var. Bazı telefonlarda yok. Elbette telefonumuzdan engellemek veya SPAM kutusuna taşımak bir çözüm değil.

Asıl çözüm Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun konuya el atıp, insanları darlayan şirketlerin hakkından gelmesi. Özellikle çoğu numara, tekrar arandığında ulaşılmayan numaralardan. Bu numaraları da nasıl aldıklarını çok iyi biliyorum. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun veya özel şirketlerin buna aracılık etmesini anlamıyorum.

Bu konuda illa şahsın dava açıp, mahkeme mahkeme gezmesi gerekmiyor. Sorunun Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından kökten kaldırılması ve söz konusu şirketlerin faaliyetlerinin sonlandırılması ile çözülebileceğini de düşünüyorum. Ancak, sadece düşünüyorum. Bu zamana kadar yapılamadıysa, bundan sonra da yapılacağını düşünmüyorum...