GGYD Başkanı Allıoğlu, TÜİK tarafından açıklanan üçüncü çeyrek büyüme rakamlarının umut verici olduğunu söyledi.

Başkentli iş insanları TÜİK’in açıkladığı üçüncü çeyrek büyüme rakamlarını umut verici buldu. GGYD ve ORSİAD, büyümenin inşaata bağlı değil sanayi ve üretim kaynaklı olduğunu bunun da gelecek için umut verdiğini bildirdi.

GGYD Başkanı M. Nezih Allıoğlu yüzde 7,4’lük büyümenin beklentilere yakın olduğunu söyleyerek, “Büyümeye en büyük katkının sanayi ve üretimden gelmesi umut verici” dedi. ORSİAD Başkanı Levent Çamur ise, “Türkiye ekonomisinin artık inşaata değil, sanayiye ve üretime dayalı büyüdüğünü söyleyebiliriz. Zira büyümeye en büyük katkı sanayiden, ihracattan. Bu umut verici” dedi.

ALLIOĞLU;BÜYÜME ÜRETİM KAYNAKLI

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği Yönetim Kurulu (GGYD) Başkanı M. Nezih Allıoğlu, Türkiye ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4’lük büyüme oranıyla, beklentilere yakın bir performans gösterdiğini, büyümeye en büyük katkının sanayi ve ihracat gibi üretim kaynaklı olmasının umut verici olduğunu bildirdi. GGYD Başkanı Allıoğlu, pandeminin etkisini sürdürdüğü bir ortamda 7,4’lük büyümenin kayda değer olduğunu söyleyerek, “Yıl sonunda çift haneli büyüme rakamlarını görebiliriz” dedi.

SANAYİDE HAREKETLENME VAR

Covid 19 salgının etkisini sürdürdüğü bir ortamda kat edilen bu yolun, kayda değer bir gelişme olduğunu vurgulayan Başkan Allıoğlu, “Büyüme rakamlarına baktığımızda sanayide ciddi bir hareketlenme ama ithalatta bir azalma, zayıf bir iç talep görüyoruz. İç talepte kura bağlı olarak bir düşüş söz konusu. Bunlar dördüncü çeyreğe dair önemli sinyaller veriyor” dedi.

ÇAMUR; İNŞAATA DEĞİL SANAYİYE DAYALI

Sanayide büyüme yüzde 10 olurken, hizmetler sektöründe ise yüzde 20,7 olarak gerçekleşti. OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği Yönetim Kurulu (ORSİAD) adına bir açıklama yapan Başkan Levent Çamur da büyüme rakamlarını değerlendirdi. Tahminlere yakın oranda gerçekleşen büyümeye katkısı olan unsurlara bakıldığında Türk ekonomisinin artık inşaata değil sanayiye ve üretime dayalı büyüdüğünü söyledi. Sanayi tarafında yüzde 10, imalat sanayinde yüzde 9.4, finans ve sigorta sektöründeki yüzde 19’9’luk büyümeye işaret eden Başkan Çamur, “Başkentli, OSTİM’li sanayiciler olarak sanayinin, net ihracatın büyümeye katkısından son derece memnunuz” ifadesini kullandı.

OSB’LER HAREKETLİ VE BEREKETLİ

Türkiye ekonomisinin artık en temel faaliyetleri olan kalemlerle büyümesinin sevindirici olduğunu da söyleyen Çamur, “700 bin kişinin istihdam edildiği sanayi ortamında, yüzde 25’lik büyümeyle ihracatın ekonomiye sağladığı katkı ve yüzde 80’lere ulaşan kapasite kullanım oranı umut verici. Organize sanayi bölgelerindeki ciddi hareketliliğin, bereketin artarak devam etmesini umut ediyoruz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi, ekonomimizin geleceği sanayide. O nedenle KOBİ’lere ihracatı öğretmek, ihracatçı sayımızı katlayarak arttırmak, ihracatımıza konu kalemlerin katma değerini yükseltmek zorundayız. Pandemi koşullarında dahi performansını yüksek tutan sanayicinin, ihracatçının gücüyle büyüyen bir Türk ekonomisi, yılın sonunda çift haneli büyüme rakamlarını görebilir” dedi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA