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Göztepe, Marko Mihojevic'i transfer etti

Göztepe, Bosna Hersekli Marko Mihojevic'i kadrosuna dahil etti.
Göztepe, Marko Mihojevic'i transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Bosna Hersekli savunma oyuncusu Marko Mihojevic'i kadrosuna dahil etti.

Göztepe Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, 24 yaşındaki Marko Mihojevic'le 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Ülkesinde, Leotar ve Saraybosna takımlarında forma giyen savunma oyuncusu daha sonra Yunanistan'da PAOK ve OFI, Almanya'nın Erzgebirge Aue ekiplerinde mücadele etti.

Alt yaş kategorilerinde 41 kez milli forma giyen Marko Mihojevic, 3 kez de Bosna Hersek Milli Takımı'nda yer aldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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