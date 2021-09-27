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Hastane temizlik timi iş başında

Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kurulan ‘Hastane Temizlik Timi’ ilçedeki hastane ve diğer sağlık birimlerinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yürütmeye devam ediyor.
Hastane temizlik timi iş başında

Keçiören Belediyesi’ne bağlı, hastane temizlik timleri iş başında. 

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçede bulunan sağlık kuruluşlarına temizlik konusunda hizmet vermeye devam ettiklerini belirterek, “Hastanelerimizin içinde ve kampüslerinde sağlıklı bir ortam oluşturmak için hem yıkama hem de dezenfeksiyon çalışması yapıyoruz. Pandemi sürecinde bu çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürdük. Bundan sonra da hem hastane hem de okullarımızda dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarımızı devam ettireceğiz.” dedi.

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Bu kapsamda Keçiören Belediyesi tarafından Gülhane Eğitim ve Araştırma, Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Keçiören Eğitim ve Araştırma hastanelerinin kampüsleri yıkanarak dezenfeksiyon çalışması yürütüldü.
Pandemi sürecinde vatandaşlara daha sağlıklı bir yaşam alanı sunmak için temizlik çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüklerini söyleyen Altınok şunları söyledi:

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“Pandemi sürecinde salgınla mücadele için kurduğumuz temizlik ekibimizle mahallelerimizdeki her bir cadde, sokak, park, bahçe ve doğal alanlarımızı temizliyoruz. Kurum ve kuruluşlarımızla iş birliği yapıp, salgın sürecinin üstesinden gelmek için mesai mefhumu tanımaksızın çalışıyoruz. Özellikle hastanelerimize temizlik hizmeti konusunda sınırsız destek veriyoruz. Cami, cemevi, okul, eczane, sağlık kuruluşlarımızın temizliğine ise oldukça özen gösteriyoruz.”

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