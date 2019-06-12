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Hayatımda bir kez erkeklik yaptım: Bir ömür kadın gibi yaşadım!
Hayatımda bir kez erkeklik yaptım: Bir ömür kadın gibi yaşadım!
Hayatımda bir kez erkeklik yaptım: Bir ömür kadın gibi yaşadım!
12 Haziran 2019 Çarşamba 12:50
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.