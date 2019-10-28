Başkent haftasonu Atatürk Spor Salonu’nda güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Bu etkinlik Ankara’da ilk kez gerçekleştirildi. Etkinliğin adı yazının başlığından da anlaşılacağı üzere “Oyun Başlasın Türkiye” idi. Bu etkinlik Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla düzenlendi.

Peki nedir bu etkinlik? “Oyun Başlasın Türkiye; birbirinden farklı oyunların, oyuncular ile buluştuğu ücretsiz oyun ve e-Spor etkinliği. Bu etkinlik neden bu kadar önemli? Sadece çocukların ya da yetişkinlerin hobi amaçlı vakit geçirdiği bir eğlence aracı olarak mı görülmeli? Ya da tüm dünyada önemsenmesine rağmen bizde geri plana mı itilmeli?

Bu soruların cevaplarına e-Spor’un dünya piyasasındaki ekonomik boyutunu inceledikten sonra cevap verelim.

Dünyada 140 milyar dolarlık bir piyasaya sahip e-Spor. Gün geçtikçede çok hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Pazarın büyük bir bölümü reklam ve sponsorlarla ilerliyor. GSM operatörleri, otomobil dünyası, içecek firmaları ve daha birçok kuruluş e-Spor için yatırım yapıyor.

Ülke olarak bunu gördük ve geçtiğimiz yıl e-Spor Federasyonu’nu kurduk. Bizde oyun ihracat rakamları 1 milyar doları aşmış bulunuyor. Yeni yeni gelişen bir pazara sahibiz. Buradaki en büyük avantajımız ise yüksek oranda genç nüfusa sahip olmamız. Bakın bu sektöre devlet destek vermeye başladığı andan itibaren 2 yıl içerisinde oyun ihracatı yüzde yüz artarak 1 milyar doları aştı. Birçok alanda treni kaçırmış olabiliriz ama bu alanda trende biz de varız, en azından olmalıyız.

Dünya ülkeleri arasında kendimize bu alanda çok iyi bir yer edinebiliriz. Piyasanın büyüklüğüne baktığımızda ise ekonomik olarak iyi gelir elde edilebilecek alanlardan birisi. O yüzden bu alanda gerek devlet gerek diğer kurum ve kuruluşlar desteklerini esirgememeli ve bu tür etkinlikleri artırarak gençleri doğru yönlendirmeli.

