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Keçiören Ovacık yeni yollarla örülüyor

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören’in ve Ankara’nın yeni gelişim aksı olan Ovacık’ı yeni yollarla ördüklerini ve önümüzdeki yıllarda Başkent’in cazibe merkezi haline gelecek olan bu bölgeye yönelik yatırımların devam ettiğini belirtti.
Keçiören Ovacık yeni yollarla örülüyor

Altınok, “Yeni gelişim aksımız Bağlum ve Ovacık olacak demiştik ve bu noktada önemli çalışmalar yapıyoruz. Ovacık bölgesine yatırımcıları teşvik edecek altyapı ve üstyapı çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz.” dedi.
Son yıllarda yapılaşma yönelik büyük atılım gösteren ve yatırımcıların odak noktası haline gelen Keçiören Ovacık bölgesi, Keçiören Belediyesi tarafından yürütülen yol yapım ve peyzaj çalışmalarıyla modern bir siluete kavuşturuluyor. Yatırımcılar nezdinde Başkent’in yeni gelişim aksı olarak görülen bölgeye geleceğe dönük modern sokak ve geniş yollar inşa ediliyor. 

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“METROPOL BİR KENT GÖRÜNÜMÜNE KAVUSTURDUK”

Gecekondu şehri olan Keçiören’in metropol bir kent görünümüne kavuşması için 1994 yılından itibaren büyük yatırımlara imza attıklarının altını çizen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Eğer Keçiören’e ait olursanız; kalbinizde, beyninizde ve yüreğinizde bu şehir olursa, hizmetkâr olursunuz. Biz de bir Keçiören çocuğu olarak bu şehri modern ve gezilip görülmesi gereken yerler listesine soktuk. Göreve geldiğimizden itibaren söz verdiğimiz gibi yollarımızı asfaltladık, altyapı ve üst yapı çalışmalarımıza aralıksız devam ettik. Ortaya koyduğumuz eserlerle de Keçiören’i modern kent haline getirdik.” ifadelerini kullandı. 


 

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