Keçiören'de Ramazan coşkusu devam ediyor

Keçiörenliler, Kalaba Kent Meydanında düzenlenen Ramazan etkinlikleri kapsamında günün gecesini de birbirinden eğlenceli oyunlar, tasavvuf konseri ve sema gösterisiyle coşkuyla yaşadı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Ankaralı tüm hemşehrilerimizi Keçiören’e, Ramazan etkinliklerimize bekliyorum. Etkinliklerimizde 7’den 70’e tüm Keçiörenlilerin keyifli vakit geçirebileceği eski Ramazan eğlenceleriyle yaşatmaya çalışıyoruz” dedi.

ETKİNLİKLERİMİZDE TARİHİ VE KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİMİZİ YAŞATIYORUZ

Altınok, Ramazan etkinliğine ilk günden itibaren yoğun ilgi gösteren Keçiörenlilere teşekkür ederek, “Ramazan etkinliklerimize katılan ailelerimiz çocuklarıyla birlikte hem stantlarımızdan alışveriş yapıp hem de eğlenceli bir gece geçiriyorlar. Bu gecede Tasavvuf Müziği sanatçısı Hasan Özer’in sahne aldığı muhteşem bir konser ve sema gösterisi ile Ramazan-ı Şerifin manevi hazzını gönüllerinde yaşadı. Tarihi ve kültürel zenginliklerimizi yaşatarak, vatandaşlarımızın eğlenmesine, yüzlerinde tebessüm oluşmasına ne kadar vesile olabilirsek, bu mübarek ayın rahmetine ve manevi hazzına o kadar ulaşmış oluyoruz” ifadelerini kullandı.

ŞANLI AL BAYRAĞIMIZ GÖNDERDEN İNMESİN

Türkiye’de Ramazan ayının huzur ve güven içerisinde geçirildiğine de dikkat çeken Başkan Altınok, “Bize bu vatanı hediye eden devletimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere şehitlerimizi, gazilerimizi, kahramanlarımızı, yiğitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Allah hepsinden razı olsun. Rengini şehitlerimizin kanından alan şanlı al bayrağımız gönderden inmesin, ebediyen göklerde olsun. Rahmet, mağfiret ve duaların kabul olduğu mübarek Ramazan ayının ülkemize, milletimize ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini yüce rabbimden niyaz ediyorum” dedi.