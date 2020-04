Musibetler Ve Mümin

Musibetler insanlara Allah tarafından verilmiş zorluk ve sıkıntılardır. Bizler de sıkıntılarımızı, zorluklarımızı Allah’a bırakmak her daim ondan yardım beklemek zorundayız. Her ümmetlerin başlarına sıkıntılar gelmiş ve bunu sabır ve şükür ile atlatmışlardır.

Bizler de bu sıkıntılarımızı atlatacağız. Biz insanlar yaratılış gereği sevinci, hüznü, neşeyi, kederi birlikte yaşayan bir varlıktır. Hayatı boyunca sevincine vesile olan birçok olayla karşılaştığı gibi üzülmesine yol açacak olaylarla da yüz yüze kalır. Bizler de bu günlerimizde en zor şeyleri yaşamaktayız, bunlara baş gelebilmek için sabır ve fetanet örneği vermeliyiz.

Her canlı sıkıntıya maruz kalır, insanların kaldığı olaylar pek bir ağır pek bir zordur. Bu zorluklar ise rabbimizdendir, bu zorluklar geçip başka bir zorluk gelince bu daha zormuş deriz aslında geçenin daha iyi olduğunu anlarız. Her gelen zorluklar, diğerlerini unuttururlar. Müminlerde bu zorluklara göğüs gerenler sabredenlerdir. Abdullah b Mesud’un naklettiğine göre Allah Resulü bir gün ashabı ile sohbet ederken elindeki değnekle kumun üzerine bir kare çizer karenin ortasına bir çizgi çizerek bunun ne olduğunu ashabına sorar sahabe “Bunu en iyi bilecek Allah ve Resulüdür deyince, Sevgili Peygamberimiz şöyle açıklar: “Bu karenin ortasındaki şu çizgi insandır, onun yanındaki küçük çizgiler insanı her yönden saran musibetlerdir. Bunlardan birisi ona isabet etmezse diğeri isabet eder. Kareyi oluşturan kenar çizgileri insanı kuşatan eceldir. Karenin dışında kalan çizgi ise insanın ümit ve hayalidir” buyurmuştur.

Bizler de her yönden ümit ve hayallerimizi kurmaya devam edelim. Sabırlarımızı Allah için yapalım, düşünüp öğüt alalım yanlışlıklarımızı, yaptığımız günahlarımıza tövbe ve af dileyelim. Yaşadığımız bu zor günleri sabırla geçirmeye gayret edelim. Peygamber Efendimiz (S.A.V) şöyle buyurmuştur. Müminin hali ne hoştur, her hali kendisi için hayırlıdır ve bu durum yalnız mümine mahsustur. Başına güzel bir iş geldiğinde şükreder bu onun için hayır olur eğer başına bir sıkıntı geldiğinde ise sabreder buda onun için hayır olur. Allah bu sıkıntılı günlerimizden bizleri kurtarmayı nasip etsin. Selam ve Dua ile.