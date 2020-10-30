  • BIST 1.112
  • Altın 501,754
  • Dolar 8,3022
  • Euro 9,6900
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 18 °C
»

Koronavirüs tedavisi gören baba taburcu oldu, oğlu öldü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde aynı gün rahatsızlanan baba Osman Örnek (80) ile oğlu Sabri Örnek (60), koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla tedavi altına alındı.
Koronavirüs tedavisi gören baba taburcu oldu, oğlu öldü

İnegöl ilçesine bağlı kırsal Hilmiye Mahallesi’nde yaşayan Osman Örnek ve oğlu Sabri Örnek’in, 14 Ekim günü yüksek ateş ve mide bulantısı şikayetleri üzerine yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı. Baba ve oğul, İnegöl Devlet Hastanesi yoğun bakım servisine aynı anda yatırılarak, tedavi altına alındı.

BABA TABURCU OLDU, OĞLU ÖLDÜ

Tedavileri devam ederken, durumu ağırlaşan Sabri Örnek, tüm müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Baba Osman Örnek ise, tedavi sonrası koronavirüsü yenerek, bu sabah saatlerinde hastaneden taburcu edildi. Koronavirüsü yenen baba Osman Örnek, oğlu Sabri Örnek’in ölümüyle büyük acı yaşadı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çin'in Covid-19 aşısı, İbni Sina Hastanesi'nde gönüllülerde denendi28 Ekim 2020 Çarşamba 15:21
  • Sağlık çalışanlarına şiddete 23 bin lira adli para cezası28 Ekim 2020 Çarşamba 11:26
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar28 Ekim 2020 Çarşamba 09:01
  • Koronavirüs semptomlarında mevsim etkisi27 Ekim 2020 Salı 10:20
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar27 Ekim 2020 Salı 09:01
  • Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 43 milyon 346 bini geçti26 Ekim 2020 Pazartesi 09:07
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar26 Ekim 2020 Pazartesi 09:04
  • Bakan Koca'dan 112 personeline aşure sürprizi25 Ekim 2020 Pazar 09:17
  • Ekrem İmamoğlu koronavirüse yakalandı24 Ekim 2020 Cumartesi 12:35
  • Bilim Kurulu Üyesi Kara: Kışın yakın mesafede bulaş riski 1-2 dakikaya iniyor23 Ekim 2020 Cuma 10:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti