Koronavirüsten iyileşen tekstilci ikinci kez 'immün plazma' bağışı yaptı

Denizli'de yeni tip koronavirüsten 16 günlük tedavinin ardından kurtulan tekstilci, diğer hastaların da iyileşmesi için ikinci kez immün plazma bağışında bulundu.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve tedavisinin ardından taburcu edilen 39 yaşındaki tekstilci Veysel Işık, diğer hastaların tedavisinde kullanılması için ikinci kez "immün plazma" bağışında bulundu.

Tekstil ürünleri ticareti yapan Işık'ın, boğazında yanma ve öksürük şikayetiyle gittiği hastanede yapılan kontrollerde koronavirüs testi pozitif çıktı. Işık, Denizli Devlet Hastanesindeki 16 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuşup taburcu edildi. Kovid-19 salgınıyla mücadelede, iyileşmiş hastalardan alınan immün plazma ile kritik durumdaki hastaların tedavisine katkıda bulunabilmek için geçen hafta Türk Kızılay Güney Ege Bölge Kan Merkezine "immün plazma" bağışlayan Işık, bugün ikinci kez plazma bağışında bulundu.

Veysel Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Denizli Devlet Hastanesindeki 16 günlük tedavinin ardından evinde 14 gün karantinada kaldığını belirterek zor bir süreci atlattığı için mutlu olduğunu anlattı. Hastaların sağlığına kavuşması için iki kez immün plazma bağışında bulunduğunu dile getiren Işık, "Diğer hastalara Allah'ım şifa versin, verdiğimiz kanlarla şifa buldursun." dedi.

"Sigara içmediğim için kısa sürede hastaneden çıktım"

İnsanlara sosyal mesafeye dikkat etmelerini ve maskesiz dolaşmamalarını tavsiye eden Işık, "Hele sigara içen arkadaşlarımızın tamamen sigarayı anında bırakmalarını söyledim. Bu hastalığa yakalanıp da sigara içen olursa süreci gerçekten zor, sigara içmelerini tavsiye etmem. Sigara içmediğim için ben çok kısa sürede hastaneden çıktım. İçmiş olsaydım belki durumun, konumum farklı olurdu." diye konuştu.

"Kime ulaştıysak onlar da gönüllü olarak bağışçı olmayı kabul ettiler"

Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, Kovid-19 vakalarının Türkiye'de de görülmesiyle birlikte ilk vakadan itibaren Sağlık Bakanlığının Halk Sağlığı Yönetim Sistemi (HSYS) üzerinden bütün kayıtların tutulduğunu belirtti.

Plazma tedavisinin gündeme gelmesinin ardından sistemi taradıklarını ve tedavi görüp iyileşen tüm hastaları belirlediklerini ifade eden Öztürk, şunları söyledi:

"Sağ olsun bütün Kovid tedavisi geçirmiş kime ulaştıysak onlar da gönüllü olarak bağışçı olmayı kabul ettiler. Bağışçı olmayı kabul eden bütün hastalarımızın listesini Kızılay Bölge Müdürlüğümüze verdik. Onlar da bu vakalar üzerinde çalışma yaptılar. Bu bir ortak çalışma gerçekten. Hastalarımıza şifa olsun. Plazma bağışçısı olmaya gönüllü bütün hastalarımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah çok hayat kurtaracak bu tedavi. Son bir haftadır plazma almaya ve hastalarımıza vermeye başladık. İnşallah çok yakında iyi haberlerle bunu paylaşmayı umut ediyoruz."

"Bağışçılarımızın tamamı sigara içmiyor"

Türk Kızılay Güney Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Zafer Aydın ise plazma bağışının Sağlık Bakanlığı ve Kızılay organizasyonunda yürütüldüğünü vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bölgemizde şu ana kadar 10. bağışı alıyoruz. İlk bağışçılarımız bu gün ikinci bağışlarını veriyorlar. Toplamda 1 bağışçıdan 400 mililitre plazma alıyoruz. Bunu 200 mililitre olarak iki ayrı hastamıza şifa olması için bölgemizdeki ihtiyaç sahibi insanlara iletiyoruz. Yaptığımız çalışma içerisinde, tabii bu bilimsel bir veri değil ama şu ana kadar gelmiş olan bağışçılarımızın, iyileşen bağışçılarımızın tamamının sigara içmediğini ifade etmek istiyorum. Şimdiye kadar 9 bağıştan 18 plazma elde ettik. Bunlar 18 hastamıza şu ana kadar şifa ve destek oldu. Bugünkü bağışla elde edilen 2 ünite ile toplamda 20 hastamıza inşallah şifa olacak."