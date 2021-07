Kurban Bayramı denince direk aklımıza 'et gelmesi çok doğaldır. Küçüklükten bu yana Ramazan Bayramı' nda şeker, Kurban Bayramı 'nda ise et yemek gelir akla.

Zenginin dolabı yılın her günü et ile doluyken fakirin dolabı et yüzü görür. Kurban Bayramı' nda dağıtılan etler ile fakirin yüzü güler. Sadece bayramlarda kalmasa keşke bu güzel davranış. Her daim paylaşan bir millet olsak.

Bayramlar yardımlaşmanın, paylaşmanın ve muhabbetin devamlılığın sembolleridir adeta. Bayram olunca akrabalar aranır, ziyaretler gerçekleştirilir. Onun dışında hal hatır için aramak akla dahi gelmez. Önceki zamanlarla günümüz bayramını aynı kefeye koymak haksızlık olur. Eskiye nazaran aynı kalan sadece kurban kesim işlemini gerçekleştirme kalmıştır. Onu da adabına, dine ve Kur'an-a uygun yapma konusu tartışılır. Sadece üzerimize düşen bir görevmiş gibi keselim diye yapılan zaman içindeyiz. Önceden okunan dualar ile kesilirdi. Agızlardan dualar çıkmadan bıçak değmezdi hayvanın boğazına. Şimdi ise parasını ver evine gelsin kurbanın. Zaman ilerledikçe insanlık her yönden değişti.

Kalabalık sofralarda kutlanan bayramların yerini sanırım hiçbir ziyafet alamaz. Bayramı bayram yapanda odur. Üzerimize düşeni layıkıyla yaptıktan sonra ailecek bayram ziyaretleridir geleceğe aktaracağımız. Çocuklarımıza bırakılacak en büyük hazine. Benliğini dolu dolu yaşayan bir millete ne karşı gelebilir ki

Kurban'ın anlamı sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmak için vesile olan durum anlamını ifade etmektedir. Bu kadar güzel bir anlama sahip kelime insanlığa ne güzel duygular katmaz ki! Allah'a yaklaşmak, yakınlaşmak denince kendimizi genelde dua ile bunu yapıyor sayarız. Ama bakıyoruz ki Kurban da bunun en güzel nişanesi. İnsanlık için bulunmaz bir nimet. Yeri geldiğinde Allah yolunda insanlığın her şeyini feda edeceğinin göstergesidir. Manevi anlamda bu denli güzel anlamlara sahip olan Kurban, gerçekleştirildiğinde ne büyük sevaplar getirir. Bunun örneğini Kur'an-ı Kerim' de pek çok örnekle görebiliriz. Allah Kevser Suresi'nde buyuruyor ki; Biz sana kevseri verdik, öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes!.

Kurban Bayramı'nı kutlamanın ve kurban kesmenin önemi tartışılmaz boyutta önemlidir. İnsanlık için manevi açıdan yükselmesine vesiledir. Kurban Bayramı hariç kim bir kilo et alıp da fakir bir komşusuna verebiliyor Yanlış anlar mı diye düşünmek bile bazen bizi itiyor. Ama kurban bayramı öyle güzel davranışlara vesile oluyor ki, ne utanç kalıyor ne de çekinme. Herşeyin en masum haliyle gerçekleştiriliyor. Manen açıdan insanlığın arınmasına vesile oluyor.

Bu güzel değerlerimize sahip çıkmalı ve dine uygun yaşatmalıyız. Kurban Bayramınız mübarek olsun.