  • BIST 109.537
  • Altın 372,024
  • Dolar 6,7608
  • Euro 7,6590
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 12 °C
»

Mamak Belediyesi'nden parklara komple bakım

Mamak Belediyesi, ilçedeki mevcut yeşil alanları günümüz koşullarına göre yeniden düzenliyor. Belediye, Boğaziçi Mahallesi’nde bulunan Şelale Parkı’nda komple bakım ve revize çalışması gerçekleştiriyor. 
Mamak Belediyesi'nden parklara komple bakım

Gerçekleştirilen revize çalışmalarının ardından en kısa sürede vatandaşların hizmetine sunulacak parkta şelalenin tamiratından, yürüyüş yollarına, oturma gruplarından, dinlenme alanlarına kadar parktaki çalışmalar kısa sürede tamamlandı. Parkın yollarına desenli kilit taşları döşenirken, şelale de çağlamaya başladı. Parka Mamak Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü atölyelerince üretilen sosyal mesafeli banklar yerleştirildi. Yeşil alanların varlığının bir ülkenin gelişmişlik düzeyini gösterdiğine dikkat çeken Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak nefes alıyor dedi. Yeni parkların yapımının yanı sıra eski parkların revizesine de önem verdiklerini belirten Köse, yapılan her parkın bir amaca hizmet etmesine özen gösterdiklerini söyledi.

dsc_1285.jpg

Bölgenin yıldızı olacak

Revizesi sonlara yaklaşan parkta çocuk oyun alanları sil baştan yapılırken, oturma alanları oluşturuldu, yürüyüş yolları, koşu yolları, fitness alanları bölge halkının kullanımına hazırlandı. Kauçuk zeminler ve çimler tamamen yenilenirken, kent mobilyaları ve spor aletleri yerleştirildi. 900 metrekarelik alana çim ekimi, 3500 adet mevsimlik çiçek dikimi ve çalı ve yer örtücülerle park baştan aşağı yenilendi. Vatandaşlardan kendi sokak ve mahallelerinde bulunan parklara sahip çıkmalarını isteyen Başkan Köse, revize edilen parkların başta mahalle sakinleri olmak üzere, tüm ilçe sakinlerine hayırlı olmasını diledi. Köse, şelale parkın bölgenin yıldızı olacağını söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pursaklar'da işletmeler hizmet vermeye hazır01 Haziran 2020 Pazartesi 03:46
  • Mamak Belediyesi’nden “koronabank”01 Haziran 2020 Pazartesi 02:39
  • Etimesgut Belediyesi'nin 35 tesisi yeniden açılıyor01 Haziran 2020 Pazartesi 01:32
  • Keçiören’de 2 ayda 5 bin kitap vatandaşlara ulaştırıldı30 Mayıs 2020 Cumartesi 13:51
  • Pursaklar’da adım adım kontrollü sosyal hayata 30 Mayıs 2020 Cumartesi 12:57
  • EGO yaz döneminde tam kapasite çalışacak30 Mayıs 2020 Cumartesi 12:45
  • Başkentin en büyük mesire alanı açılıyor30 Mayıs 2020 Cumartesi 12:11
  • Gölbaşı Belediyesi seccade dağıttı 29 Mayıs 2020 Cuma 16:39
  • Taksi ve dolmuşlar dezenfekte edildi29 Mayıs 2020 Cuma 12:01
  • Gölbaşı okulları YKS’ye hazırlanıyor29 Mayıs 2020 Cuma 11:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti