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Mamak'ta yaz kurs kayıtları başladı

Mamaklı kadınların el becerilerini geliştirmesi, sosyalleşmeleri ve aile ekonomisine katkı sağlamaları hedefiyle hizmet veren Mamak Belediyesi Aile Merkezleri’nde yaz kursları için kayıtlar başladı.
Mamak'ta yaz kurs kayıtları başladı

Ahşap boyamadan takı tasarıma, tel kırmadan iğne oyasına kadar birçok farklı branşta hizmet veren merkezlerde kurslar tamamen ücretsiz. Yaz kurslarına kayıt olmak için bir adet fotoğraf, kimlik fotokopisi ve Mamak’ta ikamet edildiğini belirten bir belge ile başvuruda bulunmak yeterli

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Aile ekonomisine katkı sağlayabilirsiniz

Kurslara katılan kadınların aldıkları eğitimlerle hem beceri kazandığını hem de kazandığı beceriyi ürün haline getirerek aile ekonomisine katkıda bulunduklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Yaz dönemi kurs kayıtlarımız başladı. Kişisel donanımını güçlendirmek isteyen, el becerisine güvenen ve aile ekonomisine katkıda bulunmak isteyen bütün hanım kardeşlerimizi yaz kurslarımıza bekliyoruz" dedi.

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