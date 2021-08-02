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Mamak’ta yıl sonu sergisi

Mamak Belediyesi Aile Merkezleri’nde yılsonu sergi heyecanı devam ediyor. Yıl sonu sergisi için kapılarını açan aile merkezi bu kez Zübeyde Hanım Aile Merkezi oldu. 
Mamak’ta yıl sonu sergisi

Aliminyum rölyeften ahşap boyamaya, dikiş nakıştan, iğne oyasına ilmek ilmek sabırla işlenen birbirinden seçkin yüzlerce ürün göz kamaştırdı. Her biri işçilik ve estetik olarak hayranlık uyandıran ürünlerin yer aldığı sergi, ziyaretçilerine adeta şapka çıkarttırdı. 

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Hobiler mesleğe dönüşüyor

Serginin açılışına Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış kurdelesini kesen Düğmeci, aile merkezlerine gelen kadınların özgüven kazandıklarını belirterek, kendi ayakları üzerinde durabilmenin gururunu yaşadıklarını kaydetti.

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Düğmeci, “Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu sergide yer alan ürünler aile merkezlerimizde verilen kursların kalitesini ortaya çıkarıyor. Her biri el emeği göz nuru ile yapılmış yüzlerce ürün sayesinde hanım kardeşlerimiz hem ev ekonomilerine katkı sağlıyor hem de hobilerini mesleğe dönüştürüyor” dedi.

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