Mansur Yavaş'tan büyükşehir memurlarına bayram müjdesi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, memurlara bayram ikramiyesi yatırılacağı müjdesini verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, EGO ve ASKİ dahil Ramazan Bayramı öncesi 5 bin 365 memur ve sözleşmeli memurun hesaplarına bin 326 TL’den toplam 7 milyon 118 bin 121 lira tutarında sosyal denge tazminatını yüzde 100 oranında ödeyeceklerini açıkladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş göreve geldikten sonra uzun yıllar ödenmeyen ya da farklı oranlarda uzun aralıklarla verilen sosyal denge tazminatını memurlara yeniden ödemeye başladı. Yüzde 60 oranında sabit olarak ödenen sosyal denge tazminatının, Ramazan Bayramı öncesinde yüzde 100 oranında ödeneceği açıklandı.

Sosyal medya hesapları üzerinden Ramazan Bayramı öncesi memur ve sözleşmeli memura bayram ikramiyesi yatırılacağı müjdesini veren Yavaş, tüm çalışanlara teşekkür etti.

SOSYAL DENGE TAZMİNATI YÜZDE 100 ORANINDA YATIRILACAK

Sosyal Denge Tazminatı’nı düzenli olarak ödemeye başlayan Yavaş, bu yıl için bu oranın yüzde 100 oranında olacağını açıkladı.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ile EGO ve ASKİ Genel Müdürlüğü’nde görevli 5 bin 365 memur ve sözleşmeli memurun hesaplarına Ramazan Bayramı öncesinde bin 326 TL tutarında toplam 7 milyon 118 bin 121 TL bayram ikramiyesi yatırılacak.