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‘Modern ve Akıllı’ seranın tamamlanmak üzere

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören Ovacık bölgesine kurulan ‘Modern ve Akıllı’ seranın tamamlanmak üzere olduğunu belirtti. 
‘Modern ve Akıllı’ seranın tamamlanmak üzere

Başkan Altınok, “Keçiören ve Ankara`ya 2 bin 880 metrekare büyüklüğünde bir sera kazandırdık. İhtiyacımız olan bitkileri dışarıdan almak yerine seramızda üreteceğiz.” dedi.

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“PARKLARIN BİTKİLERİ SERADAN SAĞLANACAK”
Başkan Altınok, Türkiye`de en çok park ve yeşil alanın bulunduğu ilçenin Keçiören olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“İlçemizde bulunan 500’den fazla parkın peyzajı için ihtiyaç duyduğumuz bitkileri seramızdan temin edeceğiz. Bitki satın almak için ayırdığımız bütçemizi de farklı hizmet alanlarımızda kullanacağız. Hem kendi ihtiyacımız olan bitkileri hem kamu kurum ve kuruluşlarımızın ihtiyacı olan bitkileri buradan karşılayacağız. İhtiyaç halinde vatandaşlarımıza da serada yetiştirdiğimiz bitkilerden dağıtacağız.”

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