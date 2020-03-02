Musa Kazım Arıcan kimdir? Hayatı ve kariyeri…

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan kimdir? kariyerinde neler yaptı?

Musa Kazım Arıcan 1 Ağustos 1970 yılında Hatay Dörtyol’da doğdu. İlk, İmam-Hatip orta ve lise öğreniminin ardından 1994 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. Aynı Üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalında yüksek lisansını 1996’da ve doktorasını 2003’de tamamladı. Musa Kazım Arıcan 1994-95 yılında MEB’de (Ergani İmamHatip Lisesi) öğretmenlik yaptı. 1995 yılında araştırma görevlisi olarak girdiği Din Felsefesi Anabilim dalında, 2003-2010 yılları arasında da yardımcı doçent olarak çalışmalarını sürdürdü. Nisan 2010’da doçent oldu. Musa Kazım Arıcan Mayıs 2015’te Profesörlüğe atandı. 17.01.2012 tarihinden itibaren Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü Türk İslam Düşüncesi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Musa Kazım Arıcan kimdir? Neler yaptı? Musa Kazım Arıcan kariyerinde neler yaptı? Hangi görevlerde bulundu?

İdari Görevler:

- 2003-2012 Din Felsefesi, İlahiyat Fakültesi Cumhuriyet Üniversitesi Anabilim Dalı Başkanı

- 2006-2010 İlahiyat Fakültesi Cumhuriyet Üniversitesi Dekan Yardımcısı

- 2012 Türk İslam Düşüncesi Tarihi/ Felsefe Böl/ İnsan ve Toplum Bilimleri Fak./ Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Anabilim Dalı Başkanı

- 15.12.2014- Felsefe Bölümü/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/ Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bölüm Başkanı

- 17.06.2015 - 22.10.2015 Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektör Vekili

- 09.11.2015 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektör Yardımcısı