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Mustafa Tutuk Kimdir? biyografisi...

Yalova belediyesindeki yolsuzluk soruşturması sonucunda görevden uzaklaştırılan başkan Vefa Salman'ın yerine yeni başkan olarak Yalova Belediyesi AK Parti Meclis üyesi Mustafa Tutuk seçildi.
Mustafa Tutuk Kimdir? biyografisi...

Yalova belediyesindeki yolsuzluk soruşturması sonucunda görevden uzaklaştırılan başkan Vefa Salman'ın yerine yeni başkan olarak Yalova Belediyesi AK Parti Meclis üyesi Mustafa Tutuk seçildi. Yalova belediyesi başkanı Mustafa Tutuk kimdir? Görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın yerine Belediye Başkan Vekilliğine meclis üyesi Mustafa Tutuk seçildi.

Mustafa Tutuk Kimdir?
Mustafa Tutuk, 31 Mart 1973 Yalova doğumlu olan Mustafa Tutuk, Yalova Lisesi Mezunu. 2014 Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Tanıtım Medya Mezunu olan Tutuk, halen Siyasal Bilimler Kamu Yönetimi 4. sınıf öğrencisi. Elif Kız Öğrenci Yurdunun kurucusu olan Mustafa Tutuk, 3 dönem AK Parti Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, 2 dönem Yalova İl Yönetim Kurulunda Halkla İlişkiler ve Mali İşler Başkanlığı ve son olarak da 31 Mart 2019 Mahalli Seçimlerinde, AK Parti Yalova Belediye Meclis 2. sırasından aday oldu ve Yalova Belediye Meclis Üyeliğine seçildi.

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