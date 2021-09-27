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O totem değişti

Gazetemizin gündeme getirdiği totemdeki “Ankara’nın Dünyaya Açılan Kapısı Akyurt” yazılı brandalar sökülerek, yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğraf ve sözlerinin bulunduğu görseller asıldı.  
O totem değişti

Akyurt Belediyesi tarafından havaalanı yolu üzerindeki Çubuk kavşağına yakın bir noktaya dikilen “Ankara’nın Dünyaya Açılan Kapısı Akyurt” yazılı reklam tabelası (totem) iki ilçeyi geçtiğimiz aylarda karşı karşıya getirmişti. İki komşu ilçeyi karşı karşıya getiren totemdeki yazıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 

YAZILAR DEĞİŞTİ

Akyurt Belediyesi, Çubukluların tepkisine neden olan totemdeki yazıyı değiştirdi. Dev totemdeki “Ankara’nın Dünyaya Açılan Kapısı Akyurt” yazılı brandalar sökülerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafı ve kendisine ait sözlerin yer aldığı brandalar toteme asıldı. Reklam panolarında Akyurt Belediyesi ile Belediye Başkanı Hilal Ayık’ın logoları da yer aldı. Çubuk kavşağında yer alan söz konusu totemde “Ankara’nın Dünyaya Açılan Kapısı Akyurt” yazılarının değiştirilmesi Çubukluları bir hayli sevindirdi. Çubuklular sosyal medya hesaplarından yeni tabelaların fotoğrafını paylaşmaya başladı. 

OSMAN AKDOĞAN / İLKSAYFA


 

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