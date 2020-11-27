  • BIST 1.329
  • Altın 449,266
  • Dolar 7,8115
  • Euro 9,3377
  • Ankara -3 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya -2 °C
»

Organik Bostanda kış hasadı

Keçiören Belediyesi bu yaz başlattığı “Organik Bostan” projesini kış mevsiminde de sürdürerek havuç, turp, marul, brokoli, ıspanak ve turptan oluşan kış bostanından önümüzdeki günlerde hasat yapmayı bekliyor. 
Organik Bostanda kış hasadı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Bağlum’da bulunan bin metrekarelik kış bostanımızdan önümüzdeki günlerde ilk hasadımızı yapacağız. Burada üretilen ürünlerimizi de hizmet için alanda kullanacağız” dedi. 

dsa_3867.jpg

6 ÇEŞİT SEBZE YETİŞTİRİLİYOR
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, hizmet içi alanlarda kullanılacak olan kış sebzeleriyle hem tasarruf sağlanacağını hem de bostan projesinin diğer belediyelere örnek olacağını söyledi. 6 çeşit kış sebzesi yetiştirilen bostandan yapılacak ilk hasadı sabırsızlıkla beklediklerini de belirten Altınok, şunları aktardı:

dsa_3872.jpg

BAŞKAN ALTINOK: TARIMSAL ÜRETİM İÇİN NEFERİZ
“Pandemi sürecinde tarımsal üretimin ve gıda ihtiyacının hayati bir öneme sahip olduğunu gördük. Bu kapsamda ilçemize bağlı köylerimizde organik tarımı teşvik etmek için çiftçilerimize fide, gübre ve tohum desteği sağladık. Ayrıca belediyemize ait bir de bostan kurduk. Bağlımda bulunan tarım alanına geçtiğimiz yaz ilk tohumu attık. Bu bostanı kışın da kullanmamız gerektiğini düşünerek sera sistemiyle kış sebzesi yetiştirmeye karar verdik ve şimdi 6 çeşit üründen mahsul bekliyoruz. Herkes kendi üretimini yapabilecek kadar tarımsal üretimden anlamalı veya bilmiyorsa da öğrenmeli. Keçiören Belediyesi tarımsal üretim için bir neferdir.” 

dsa_3893.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 10 bin fidan dağıtıldı27 Kasım 2020 Cuma 06:00
  • Önemli günde anlamlı açılış27 Kasım 2020 Cuma 05:30
  • Şehit ailesinin isteği yerine getirildi27 Kasım 2020 Cuma 04:30
  • "Alo Çöp Acil" gece gündüz hizmette27 Kasım 2020 Cuma 03:30
  • Tarım ve Hayvancılık Grubu kuruldu27 Kasım 2020 Cuma 01:30
  • Çocuklar üşümesin kıyafet desteği sağlıyor26 Kasım 2020 Perşembe 06:02
  • Başkan Şimşek'ten filyasyon ekibine ziyaret26 Kasım 2020 Perşembe 06:01
  • Eğitime online dersliklerde devam 26 Kasım 2020 Perşembe 06:00
  • Pursaklar'da laleler toprakla buluşuyor26 Kasım 2020 Perşembe 04:36
  • Bahçeli tesisleri'nde basketbol turnuvası düzenlendi26 Kasım 2020 Perşembe 03:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti