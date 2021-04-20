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Pandemi üreticiyi de vurdu

Ankara’nın yeşillik ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Çubuk’taki üreticiler, yeni sezona hazırlanıyor.
Pandemi üreticiyi de vurdu

Sezonda günde ortalama 10 kamyon dolusu ıspanak, maydanoz, soğan, tere, dereotu, roka, kuzukulağı sevkiyatı yapan Yenice Mahallesi’nde üreticiler, hava şartlarının mevsim normallerinde gitmemesi nedeniyle hazırlıklarına geç başlamak zorunda kaldı. 

Yaklaşık 30 yıldır yeşillik üreten Hacı Ünal, ürünün tarladan sofraya yolculuğunun bir hafta içinde başlayacağını söyledi. Çiftçiliğin zorluklarından bahseden Ünal, “Dolu yağar, yağmur yağar, afat vurur. Bu nedenle de her yıl aynı verimi alamazsınız. 2 yıldır da pandemi etkiledi işimizi. Bu nedenle kısıtlamalar devam eder diye ektiğimiz alanı yarıya indirdik” dedi. Üreticilerden Cuma Eğilmez de “0,40 ila 0,50 kuruş bandında satıyoruz ama tüketiciye 1,50 hatta 2 liraya satılıyor. Bizden daha çok aracılar para kazanıyor. Biz de masraflarımızı ancak çıkartıyoruz” ifadelerini kullandı. Bölgede yaklaşık 20 yıldır yeşillik üreticisi olan Bayram Karadavut ise yeni sezonda salgının satışlarını etkilememesini temenni ederek, “Bizi en çok düşündüren bu pandemi ve kısıtlamalar. Genelde halk pazarları hafta sonları oluyor. Hafta sonları kısıtlamalar olduğundan bizim ürünler birkaç gün beklemez” diye konuştu.

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AHIR VE KÜMESLER İLAÇLANIYOR
Çubuk Belediyesi, vatandaşların yaz günlerinde rahat etmeleri ve bulaşıcı hastalıkların önüne geçilmesi için çay, dere, su birikintisi, ahır, kümes ve gübrelik alanlar gibi larva oluşumunun yaşandığı yerleri ilaçlıyor. Ekipler, yaklaşık 350 ahıra haftalık larvasit ve uçkun ilaçlaması yapıyor.

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