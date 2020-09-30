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Parklar yeşilleniyor

Vatandaşların uğrak mekanları arasında yer alan yeşil alanların, daha düzenli ve temiz olmasını hedefleyen Pursaklar Belediyesi, bu kapsamda ilçe genelindeki tüm parklarda hummalı çalışmalar gerçekleştiriyor.
Parklar yeşilleniyor

Pursaklar'da kış mevsimi hazırlıklarını hızlandıran ekiplerin yürüttüğü çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ilçe genelindeki parklarda ve yeşil alanlarda çim biçme, yabani otla mücadele, mıntıka temizliği ve peyzaj çalışmalarını denetledi.

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‘‘Temiz Çevre Sağlıklı bir Geleceği İnşa Eder’’
Vatandaşların nefes alacağı alanları çeşitlendirdikleri ve mevcut yeşil alanlarda da bakım çalışmalarının devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Temiz bir çevre sağlıklı bir geleceği inşa eder.  İlçemizi görsel zenginliğe ve daha sağlıklı hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Rengarenk çiçekleri, yemyeşil ağaçları göreceğimiz, umutla ve neşeyle dolacağımız yeni alanlar içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Pursaklar'ı güzelleştiriyor daha temiz ve sağlıklı bir çevre için çalışıyoruz. İlçemizi görsel anlamda daha zengin bir kent haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

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İlçedeki yeşil alanların sayısını artırmaya yönelik çalışmaların devam ettiğini belirten Başkan Çetin, ‘‘Yeşilliği ile öne çıkan ilçeler arasında yer almaya, var olan yeşil alanları yenileri ile artırmaya devam edeceğiz’’ dedi.  

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