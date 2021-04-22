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Ramazan’da hasta vatandaşlara moral ziyareti

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçedeki hasta veya tedavi gören vatandaşları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Ramazan’da hasta vatandaşlara moral ziyareti

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçedeki hasta veya tedavi gören vatandaşları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletiyor. Kahramankazan’da büyük bir aile olduklarını ifade eden Oğuz, “Göreve başladığımız günden bu yana ailemizin hiçbir ferdini yalnız bırakmıyoruz” dedi.

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Başkan Oğuz, ilçe genelinde hasta veya tedavi gören vatandaşları ziyaret etmeye devam ediyor. Başkan Oğuz’a ziyaretleri sırasında eşi Nergiz Oğuz da eşlik ediyor. Hasta vatandaşlarla yakından ilgilenen Oğuz, geçmiş olsun dileklerini iletiyor. Oğuz, durumları hakkında bilgi aldığı hasta vatandaşlara sürekli olarak yanlarında olduklarını ifade ediyor. Hasta ve hasta yakınları ise ziyaretten dolayı duydukları memnuniyeti dile getiriyor.

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Yüzlerindeki tebessüm büyük mutluluk
Başkan Oğuz, Kahramankazan’da büyük bir aile olduklarını belirterek, göreve başladığı günden bu yana ailelerinin hiçbir ferdini yalnız bırakmadıklarını söyledi. Oğuz, “Bu doğrultuda hasta vatandaşlarımızı da ziyaret etmeye devam ediyoruz. Hasta olan ya da tedavileri devam eden vatandaşlarımızı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hâl hatır soruyoruz. Onlara bir nebze de olsa moral verebiliyorsak bu bizim için en büyük mutluluk. Öte yandan Mübarek Ramazan ayında bu ziyaretleri yapıyor olmak bizim için ayrı bir mutluluk. Tüm hastalarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum” diye konuştu.

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