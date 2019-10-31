  • BIST 98.981
  • Altın 274,945
  • Dolar 5,7029
  • Euro 6,3642
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 9 °C
»

Safra kesesinden 200 taş çıkarıldı

Bilecik'te 94 yaşındaki kadın hasta, 3 saat süren ameliyatla safra kesesindeki taşlardan kurtuldu.
Safra kesesinden 200 taş çıkarıldı

Bilecik'te ameliyat edilen yaşlı kadının safra kesesinden 200 taş çıkarıldı.

Ağrıları nedeniyle Bilecik Devlet Hastanesine başvuran 94 yaşındaki Nadide Erişken'e "akut kolesistit" teşhisi konuldu. Kadın, tetkiklerinin tamamlanmasının ardından ameliyata alındı.

Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Süleyman Deniz Kahraman tarafından "laparoskopik kolesistektomi" yöntemiyle ameliyat edilen hastanın safra kesesinde irili ufaklı 200 taş bulunduğu belirlendi.

Erişken, üç saat süren operasyonla taşların çıkarılmasının ardından sağlığına kavuştu.

Hastanede bir süre gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edilen kadın, Kahraman ve ekibi ile hastane çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Sağlık verileri, kredi kart bilgisinden daha kıymetli'27 Ekim 2019 Pazar 17:00
  • 'Sigarayla mücadelede ne yapsak yeridir'27 Ekim 2019 Pazar 16:00
  • ASELSAN sağlıkta ilke imza attı27 Ekim 2019 Pazar 15:55
  • 'Hasta hakları konusunda umut verici gelişmeler var'27 Ekim 2019 Pazar 15:00
  • Büyük tehlike! Yüzde 91'inde mikroplastik çıktı...25 Ekim 2019 Cuma 21:30
  • Hijyen takıntısı kemik erimesi ve kırıklara yol açabilir25 Ekim 2019 Cuma 20:30
  • Ahşap mutfak ürünlerinde kanser riski25 Ekim 2019 Cuma 19:30
  • Rutubetli havalar ağrıları tetikleyebilir24 Ekim 2019 Perşembe 21:15
  • Kahvaltı öncesi spor 2 kat yağ yakıyor24 Ekim 2019 Perşembe 21:00
  • Başkentin 'emzirme timine' yoğun ilgi24 Ekim 2019 Perşembe 20:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti