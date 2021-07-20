Sağlık Bakanı Koca: Aşıyı dönüşe bırakmayın

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından aşı çağrısı yaptı.
Bakan Koca, "Dönüşe bırakmayın. Bulunduğunuz yerde aşınızı şimdi yaptırın. Sağlık kurumlarımız, ilk doz ve devam dozu aşıları için hizmetinizde" dedi.
Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından aşı çağrısı yaptı.
Bakan Koca, "Dönüşe bırakmayın. Bulunduğunuz yerde aşınızı şimdi yaptırın. Sağlık kurumlarımız, ilk doz ve devam dozu aşıları için hizmetinizde" dedi.
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