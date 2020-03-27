Sağlık Bakanı Koca: Bugün kaybettiğimiz 17 kişiyle can kaybımız 92'yi buldu

Sağlık Bakanı Koca, "Son 24 saatte 2 bin 69 pozitif vaka tespit ettik. Toplam vaka sayımız 5 bin 698. Bugün kaybettiğimiz 17 kişiyle can kaybımız 92'yi buldu." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son 24 saatte 2 bin 69 pozitif vaka tespit ettik. Toplam vaka sayımız 5 bin 698. Bugün kaybettiğimiz 17 kişiyle can kaybımız 92'yi buldu. 42 hasta iyileşerek taburcu olmuştur. " dedi.

Bakan Koca, "İnsanlar birbiriyle mümkün olduğu kadar az karşılaşmalıdır. Bunun için de çalışma saatleri, çalışma günleri, tatiller düzene konmalıdır." diye konuştu.

Bakan Koca, "Bilim Kurulunun 83 milyon için önerdiği tedbir, belli bir süreliğine belli sınırlar konmuş hayattır, geçlci hayat tarzıdır." ifadesinde bulundu.