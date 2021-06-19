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Sağlık Bakanlığınca uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı 40 milyonu aştı

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı 40 milyonu aştı.
Sağlık Bakanlığınca uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı 40 milyonu aştı

Türkiye, yoğun şekilde aşılama programına devam ediyor. Son bir haftada günlük aşılama miktarının 1 milyonu geçtiği ülkede, vatandaşlar, Sinovac ve BioNTech aşılarından istediğini tercih edebiliyor.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilerine göre, 18 Haziran saat 15.57 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 25 milyon 739 bin 999, ikinci doz aşı 14 milyon 262 bin 746 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 40 milyon 2 bin 745 olarak kayıtlara geçti.

İstanbul'da uygulanan birinci doz aşı sayısı 4 milyon 801 bin 373, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 325 bin 347, toplam 7 milyon 126 bin 720; Ankara'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 170 bin 326, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 192 bin 987, toplam 3 milyon 363 bin 313; İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 731 bin 863, ikinci doz aşı sayısı 973 bin 641, toplam 2 milyon 705 bin 504 doz oldu.

"Doz olarak en yüksek sayıda aşıyı yapan 9'uncu ülkeyiz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bu gelişmeyi şu ifadelerle duyurdu:

"40 milyonuncu doza ulaştık. 206 ülke arasında, doz olarak en yüksek sayıda aşıyı yapan 9'uncu ülkeyiz. Sağlık personelimiz gün oluyor dakikada 6 bin kişiye aşı hizmeti veriyor. İmkanlarımız büyük, dayanışmamız yüksek. Sonuçlar sürpriz değil."

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