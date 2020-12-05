  • BIST 1.331
  • Altın 461,382
  • Dolar 7,8023
  • Euro 9,4809
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 1 °C
»

SBÜ Öğretim Üyesi 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' listesinde yer aldı

SBÜ Hamidiye Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Tutar, Stanford Üniversitesinin koordinatörlüğünde hazırlanan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde yer aldı.
SBÜ Öğretim Üyesi 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' listesinde yer aldı

Sağlık Bilimleri Üniversitesinden (SBÜ) yapılan açıklamaya göre, "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" çalışması, Stanford Üniversitesinden John Loannidis ve ekibince gerçekleştirildi. 

"Science Direct PLOS Biology" isimli bilimsel dergide yer alan çalışmada, alanında en az 5 makale yayınlayan 7 milyon bilim insanının akademik performansı değerlendirildi.

Çalışmada, 1996-2019 yılları arasında "scopus özet" ve "atıf veri tabanı"ndan elde edilen verilere göre "dünyanın en üst düzey bilim insanı" kategorisine giren 100 bin bilim insanı belirlendi.

Akademik performanslarda, makale sayısı, h-indeksi, ortak yazarlı yayınlarda hm-indeksi, atıflar, farklı yazarlık pozisyonlarındaki makalelere yapılan atıflardan yola çıkılarak bir sıralama oluşturuldu.

"Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde dünyadan 100 bin, Türkiye'den ise SBÜ Hamidiye Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Tutar'ın da aralarında bulunduğu 857 akademisyen yer aldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar04 Aralık 2020 Cuma 09:01
  • Kovid-19'a ikinci kez yakalananlarda tablo ağır seyredebilir03 Aralık 2020 Perşembe 14:04
  • Eskişehir'deki modern laboratuvarlarda Türk sporuna bilimsel destek03 Aralık 2020 Perşembe 14:02
  • 101 ülkeden 50'sinin sağlık ve iklim değişikliği planı yok03 Aralık 2020 Perşembe 13:05
  • Türk bilim insanlarından koronavirüse karşı burun spreyi03 Aralık 2020 Perşembe 10:48
  • Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 64 milyon 845 bini aştı03 Aralık 2020 Perşembe 09:56
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar03 Aralık 2020 Perşembe 09:02
  • 'Virüs değil, sitokin fırtınası ölüme götürür'02 Aralık 2020 Çarşamba 10:36
  • Covid-19 servisi hemşiresi Akyol: 'Virüs kaptık mı?' endişesiyle çalışıyoruz02 Aralık 2020 Çarşamba 09:41
  • Aşı gönüllüsü profesör: Covid-19 geçirmedim, aşı beni koruyor02 Aralık 2020 Çarşamba 09:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti