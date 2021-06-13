  • BIST 1.461
  • Altın 506,158
  • Dolar 8,3655
  • Euro 10,1213
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 18 °C
»

Seğmenler Pazar Yeri içinde kurulan Köylü Pazarı yeni yüzüyle hizmete açıldı

Gölbaşı’nda tarımsal ve hayvansal üretim yapan üreticiler ile tüketicileri bir araya getirmek için Seğmenler Pazar Yeri içinde kurulan Köylü Pazarı yenilenen çehresi sonrası ilk defa vatandaşlar ile buluştu.
Seğmenler Pazar Yeri içinde kurulan Köylü Pazarı yeni yüzüyle hizmete açıldı

Yenileme çalışmaları sonrası daha modern bir hale getirilen köylü pazarından hem vatandaşlar hem de üretici memnun. Pazarın yenilenen siması sonrası ilk defa tüketici ile buluşan yerel üreticiler memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi: “Çok rahat ve güzel bir ortam oldu. Belediye Başkanımız Ramazan Şimşek’e teşekkür ediyoruz. Yılın 12 ayı ürünlerimizi rahatça istediğimiz gibi satıyoruz. Önceden yere serili bir şekilde ürünlerimizi satardık. Şimdi bizlere özel hazır güzelce sergileyebiliyoruz” dedi. 

Pazar alanının üstünün kapanması ile yağmur, kar gibi hava koşullarının etkisinin ortadan kalktığını söyleyen yerel üreticiler sözlerine şöyle devam etti: “Eskiden hep yerlerde yağmurda yaşta kalıyorduk. Çamurun içindeydik. Ayaklarımız ıslanıyordu. Şimdi çok güzel. Altımızdaki oturağımızdan, masamıza kadar her şey var. Üstümüzü kapatıp, kullanışlı tezgahlar konumlandırdılar. İnanın çok sevindik. Baktığımız zaman her yer tertemiz, daha modern ve daha güzel oldu. Emeği geçenlerden Allah razı olsun.” 

Tüketici ve yerel esnafın buluşma noktası
Gölbaşı Belediyesi’nin kendi atölyesinde ürettiği tezgahlar ile daha modern bir görüntüye kavuşturulan Köylü Pazarı’nın üretici ile halkın buluşma noktası olduğunu söyleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Seğmenler Pazar yerinde bulunan Köylü Pazarımızı daha modern bir hale getirmek için Fen İşleri Müdürlüğü atölyelerimizde ürettiğimiz tezgahların montajını yaptık. Hem ürünlerini doğrudan tüketici ile buluşturan üreticilerimize hem de vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Köylülerimiz tarafından yetiştirilen organik sebze, meyve, fide, yeşillikler ile el işi ve yöresel ürünler pazarımızda satılıyor. Ürünler, doğadan doğruca sofralarınıza ulaşmış oluyor. Bu sayede hem tüketici hem de ürünlerini vatandaşlar ile buluşturma imkânı bulan köylülerimiz kazanıyor” dedi.  

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Reyhanlı davasında gözleri dolan hakim, son yolculuğuna uğurlandı13 Haziran 2021 Pazar 13:55
  • Ankara'da otoparkta kavga kanlı bitti: 1 ölü 13 Haziran 2021 Pazar 09:28
  • Kartaltepe yeni yüzüyle piknikçileri bekliyor12 Haziran 2021 Cumartesi 04:28
  • BELMEK kursları yeniden açılıyor12 Haziran 2021 Cumartesi 03:21
  • Kurucu Başkan Ramazan Tosun, son yolculuğuna uğurlandı12 Haziran 2021 Cumartesi 02:25
  • Başkan Şimşek çevre haftası sebebiyle öğrencilerle çöp topladı12 Haziran 2021 Cumartesi 01:19
  • Sincan Belediyesi'nin projeleri göz doldurdu12 Haziran 2021 Cumartesi 00:31
  • Mamak Belediyesi Aile Merkezleri’nde Yaz Dönemi Başladı12 Haziran 2021 Cumartesi 00:29
  • Başkan Altınok Demircan’ı Keçiören’de misafir etti12 Haziran 2021 Cumartesi 00:27
  • Başkan Serhat Oğuz, projelerini anlattı12 Haziran 2021 Cumartesi 00:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti