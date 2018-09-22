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Su Kesintisi 22 Şubat 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 22 Şubat 2020 Cumartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 21 Şubat Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 22 Şubat 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 22 Şubat 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 22 Şubat Ankara Su Kesintisi!

İşte 22 Şubat 2020 Cumartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

22 Şubat 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

POLATLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 22.02.2020 08:30:00
Tamir Tarihi: 22.02.2020 10:30:00
Detay: PLANSIZ KESİNTİ TARİHİ:22.02.2020 08:30 ARIZA TAMİR TARİHİ 22.02.2020 10:30 ŞENTEPE MAHALLESİ SAMANYOLU CADDESİNDE ANİ GELİŞEN SU ARIZASINDAN DOLAYI PLANSIZ SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR ETKİLENEN YERLER:ŞENTEPE MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
Etkilenen Yerler: ŞENTEPE MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ

ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

 

Arıza Tarihi: 22.02.2020 09:30:00
Tamir Tarihi: 22.02.2020 13:00:00
Detay: Bahçekapı mahallesi fatih sultan Mehmet bulvarı güvercinlik jandarma lojmanları içerisindeki arızadan kaynaklı su kesintisi yapılmıştır
Etkilenen Yerler: güvercinlik jandarma lojmanları geneli

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