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Su Kesintisi 27 Mayıs 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? İşte 27 Mayıs 2019 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler...
Su Kesintisi 27 Mayıs 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 27 Mayıs 2019 Ankara su kesintisi, ASKİ sular ne zaman gelecek? Ankara sular ne zaman gelecek? İşte 27 Mayıs 2019 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

27 Mayıs 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri

  • ETİMESGUT su kesintisi

Arıza Tarihi: 27.05.2019 09:00:00
Tamir Tarihi: 27.05.2019 14:00:00
Detay: Bağlıca mahallesi kepir caddesi içerisindeki Q250 lik vana bağlantısından kaynaklı su kesintisi yapılmaktadır
Etkilenen Yerler: kepir caddesi ve civarı

  • SİNCAN su kesintisi

Arıza Tarihi: 27.05.2019 08:25:00
Tamir Tarihi: 27.05.2019 16:00:00
Detay: TEMELLİ CUMHURİYET MAHALLESİ TAŞ TEPESİ MEKİNDE MEYDANA GELEN BİNLİK SU BORU ARIZASINDAN DOLAYI KESİNTİ YAPILMIŞTIR.
Etkilenen Yerler: CUMHURİYET MAHALLESİ TAMAMI

Arıza Tarihi: 27.05.2019 09:55:00
Tamir Tarihi: 27.05.2019 14:00:00
Detay: YENİ KENT FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ 6.CADDE İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN ARIZADAN DOLAYI KESİNTİ YAPILMIŞTIR.
Etkilenen Yerler: 6.CADDE-7.CADDE-140.SOKAK-5.CADDE

  • ÇUBUK su kesintisi

Arıza Tarihi: 27.05.2019 09:40:00
Tamir Tarihi: 27.05.2019 14:30:00
Detay: ALT YAPI ÇALIŞMASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ UYGULANMIŞTIR
Etkilenen Yerler: ATATÜRK MAHALLESİ BOSNA HERSEK CADDESİ VE BAĞLI SOKAKLAR

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