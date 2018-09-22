Su Kesintisi 28 Ekim 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 28 Ekim 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 28 Ekim Ankara Su Kesintisi!
İşte 28 Ekim 2020 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
28 Ekim 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
BEYPAZARI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 28.10.2020 09:10:00
Tamir Tarihi: 28.10.2020 10:10:00
Detay: BEYPAZARI BAŞAĞAÇ MAHALLESİ EYÜP GÜNDOĞAN SOKAK DA ABONE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI BAŞAĞAÇ MAHALLESİ Bİ KISMI
BEYPAZARI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 28.10.2020 08:30:00
Tamir Tarihi: 28.10.2020 17:00:00
Detay: BEYPAZARI AYVAŞIK MAHALLESİ ÇAY KENARI SOKAK DA YÜKLENİCİ FİRMA (METEHAN İNŞ) TARAFINDAN KAZI ÇALIŞMASI ESNASINDA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINA VERMİŞ OLDUĞU ZARARDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI AYVAŞIK MAHALLESİ Bİ KISMI
ÇANKAYA PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 28.10.2020 05:00:00
Tamir Tarihi: 28.10.2020 11:00:00
Detay: Yakupabdal Mahallesi Kümeevleri No:1065 önünde ani oluşan ØPE110'luk temiz su borusu arızasından kaynaklı su kesintisi yaşanmaktadır.
Etkilenen Yerler: Yakupabdal Mahallesi
KAZAN PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 27.10.2020 17:00:00
Tamir Tarihi: 28.10.2020 12:00:00
Detay: Kurumumuz Su İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Kahramankazan İlçesi DY2/2 Alt Kat 2. Kademe 5000m3 lük su deposu önü içme suyu iletim hattı çalışmasına istinaden Ø700’lük ve Ø1000’lik çelik boruların mevcut 5000m3 lük DY2 deposuna bağlantı çalışması yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Atatürk, Kayı, Satıkadın, Çimşit, Emirgazi, Yazıbeyli, Alpagut, Kumpınar, Orhaniye, Günbaşı, Yıldırım Beyazıt, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman Mahalleleri tamamı ve Karalar, Fatih Mahalleri alt kotlar etkilenecektir.
NALLIHAN PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 28.10.2020 09:50:00
Tamir Tarihi: 28.10.2020 15:00:00
Detay: NALLIHAN İLÇESİ NASUHPAŞA MAHALLESİ ADNAN MENDERES BULVARINDA KANAL ALTYAPI İMALATI YAPAN YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN YAPILAN KAZI ESNASINDA DAĞITIM HATTI (75 PVC) ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: NASUHPAŞA MAHALLESİ - HACIBEY MAHALLESİ - YAZI MAHALLESİ - ALİAĞA MAHALLESİ - ATATÜRK MAHALLESİ BİR KISMI
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