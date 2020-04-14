Süleyman Soylu kimdir? Süleyman Soylu özgeçmişi

67. Hükümet’te yeniden İçişleri Bakanı olarak görevlendirilen ve içişleri bakanlığını sürdüren Süleyman Soylu kimdir? Süleyman Soylu’nun siyasi kariyeri nasıl?

1969 İstanbul doğumlu Süleyman Soylu aslında kim? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kimdir? Siyasi kariyeri nasıl?

Süleyman Soylu 21 Kasım 1969 tarihinde İstanbul'da doğdu. Ailesi aslen olup evli ve iki çocuk babasıdır.

Soylu İlk ve orta öğrenimini İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde tamamladı. Lise öğrenimini Plevne Lisesi'nde tamamlamasının ardından İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu.

1987 yılında DYP ( Doğu Yol Partisi ) İstanbul İl Gençlik Kolları’nda siyasete başladı. 1987-1990 yılları arasında DYP İstanbul İl Gençlik Kolları’nda Yönetim Kurulu üyeliği ve Teşkilat Başkanlığı görevlerini üstlendi.

Süleyman Soylu kimdir? Süleyman Soylu’nun siyasi kariyeri nasıl?

1995 yılında Gaziosmanpaşa yönetim kurulu üyeliğine, 17 Temmuz 1995 yılında yapılan kongrede 25 yaşında İlçe Başkanlığına seçildi. 18 Nisan 1999′da partisinden Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayı oldu.29 Nisan 1999′da DYP İstanbul İl Başkanlığı görevine geldi. 3,5 yıl sürdürdüğü İstanbul İl Başkanlığı görevinden 2002 yılında ayrılarak milletvekili adayı oldu.

Süleyman Soylu 6 Ocak 2008 tarihinde yapılan Demokrat Parti’nin 4. Olağanüstü kongresinde Genel Başkanlığa seçildi. Ardından 15 Kasım 2008 tarihinde yapılan 9. Olağan kongre sonucunda yeniden Genel Başkanlığa seçildikten sonra partisi başında 29 Mart Mahalli Seçimlerine katıldı. 16 Mayıs 2009′da kendi talebi ile gerçekleşen kongrede Genel Başkanlık görevi sona erdi.

Süleyman Soylu kimdir? Süleyman Soylu’nun siyasi kariyeri nasıl?

Bu süreçten sonra, ülke çapındaki değişik üniversitelerden ve çeşitli sivil toplum örgütlerinden gelen davetlerle Türkiye’nin bir çok bölgesinde konferans ve panellere katıldı.12 Eylül 2010 Referandumu için sunulan anayasa değişikliği paketinin, Türkiye’nin dönüşümü ve demokratikleşmesi için hayati öneme sahip olduğunu gören Süleyman Soylu , ”Demokrasi Buluşmaları” adını verdiği bir dizi seminer düzenledi ve arkadaşları ile birlikte Türkiye’yi dolaşarak ”evet” oyu tercihinin nedenlerini milletle paylaştı. Bu faaliyetinin ardından partisinden ihraç edildi.

Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından aktif siyasete yeniden davet edilen Süleyman Soylu 5 Eylül 2012 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi’ne katıldı. 30 Eylül 2012 tarihinde yapılan Ak Parti 4. Olağan Genel Kurulunda Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeliğine ve ardından da Ak Parti Genel Başkan Yardımcılığı’na seçilen Süleyman Soylu, Ar-Ge Başkanlığı görevini üstlendi. 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 seçimlerinde AK Parti’den Trabzon milletvekili seçildi.

Süleyman Soylu kimdir? Süleyman Soylu’nun siyasi kariyeri nasıl?

64. ve 65. Hükümetlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, 1 Eylül 2016 tarihinden itibaren de yine 65. Hükümette ve ardından 66. Hükümette de İçişleri Bakanı olarak görev yapmıştır.

Süleyman Soylu 67. Hükümet’te yeniden İçişleri Bakanı olarak görev yapmaktadır.

10 Nisan 2020 tarihinde COVID–19 salgını dolayısıyla ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağının aynı gün iki saat önceden açıklanması sebebiyle vatandaşların marketlerde ve fırınlarda yoğunluk oluşturması tepkiye neden olmuştu. Bu yaşanan süreçte sorumluluğun şahsına ait olduğunu belirterek 12 Nisan 2020 tarihinde görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Fakat Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu istifanın kabul edilmediği açıklanmıştı.