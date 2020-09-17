Bu yıl Gaziantep’te yapılacak olan TEKNOFEST’te Pursaklar'ı temsil edecek olan Barbas Teknoloji takımı, Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'i ziyaret etti.

Bu yıl Gaziantep’te 24 – 27 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivaline (TEKNOFEST) Pursaklar adına katılacak olan Barbas Teknoloji takımı, çalışmalarını tamamladı.

Milli teknoloji hamlesini kendisine misyon edinerek yüzde yüz yerli ve milli insansız su altı araçları üretip bu teknolojiyi ülkeye kazandırmayı amaçlayan Barbas Teknoloji takımı, TEKNOFEST-2020 Gaziantep yarışmalarında İnsansız Su Altı Sistemleri kategorisinde yarışmaya katılıyor.

TEKNOFEST yarışması için gençlere her türlü desteği sağlayan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yarışma öncesi makamında ağırladığı gençlere başarılar diledi.

Gerçekleşen ziyarette Başkan Ertuğrul Çetin, TEKNOFEST finallerinde Pursaklar'ı temsil edecek olan yerli ve milli insansız su altı aracı hakkında bilgi aldı.

"Gençliğimize Güvenimiz Tam!"

Türkiye'nin milli teknolojide şaha kalktığını belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Belediye olarak dün olduğu gibi bugün ve yarın da gençlerimize güvenimiz tam! Öğrencilerimizin buna benzer platformlarda yer alması bizleri de heyecanlandırmaktadır. Çalışan, araştıran ve üreten gençlere tam destek veriyoruz. Sizler, araştırarak ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu her alanda yeni projeler üreterek bizim kalkınma dinamiklerimiz olacaksınız. Çünkü içinde yaşadığımız çağ, bilim ve tüm teknolojik gelişmeleri yakından izlemeyi gerektiriyor. Bu manada sizler gibi genç beyinlerle çok büyük mesafeler kat edeceğimizden en ufak şüphe bile duymuyoruz. Kendilerini, girişimleri ve yenilikçi fikirleri için tebrik ediyorum. Girdikleri bu güzel yolda Pursaklar ilçemizi TEKNOFEST’ te temsil edecek Barbas Teknoloji takımına başarılar diliyorum" dedi.

Aracın İmkân ve Kabiliyetleri

İnsansız Su Altı aracı özellikle görüntü işleme yazılımı ile ön plana çıkıyor. Su altı aracı aynı vatoz balıkları gibi manevra kabiliyeti yüksek ve atik olan gelişime müsait bir yapıya sahiptir. Temelde su altı arama kurtarma ve keşif görevlerini yerine getirmesi hedefleniyor. Yüksek çözünürlükte veri aktarımını sağlarken bulanık sularda bile hizmet verebiliyor. Ayrıca otonom olarak hareket edebilen BARBAS-1 görüntü işleme tekniği ile belirlenen bölgelerde izleme, bekleme görevlerini yerine getirebilmektedir.

Kullanılan akrilik tüpün dayanıklılığı ve aracın alt sistem kalitesine bağlı olarak şuan 250-300m arasında dalış yapma kabiliyetine sahip olan BARBAS-1, alüminyum tüp kullanıldığında 400-500m aralığına kadar dalış yapılabileceği ön görülmektedir. Kullanılan sensörlerin yükseltilmesine bağlı olarak 500m derinliğin üzerine çıkabilecek düzeydedir.