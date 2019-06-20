Tetikler değil deklanşörler konuşacak

Yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Nallıhan Kuş Cenneti, bu yıl 6'ncısı düzenlenecek "Foto Safari" ile fotoğrafçıları ağırlayacak. Yarışmada avcılığın tetik yerine deklanşöre basılarak yapılması teşvik edilecek.

Yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Nallıhan Kuş Cenneti, bu yıl 6'ncısı düzenlenecek "Foto Safari" ile fotoğrafçıları ağırlayacak. Başkent Ankara Meclisi’nin düzenlediği Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı ile Nallıhan Belediyesi’nin destek verdiği Foto Safari yarışmasının koordinatörlüğünü Başkent Ankara Meclisi Başkan Yardımcısı Sanem Arıkan yapacak. 22-23 Haziran günlerinde düzenlenecek Foto Safari’ye onlarca profesyonel fotoğrafçı katılacak.

KUŞLARIN PEŞİNDEN FOTOĞRAF MAKİNALARI İLE KOŞULACAK

Yarışmada avcılığın tetik yerine deklanşöre basılarak yapılması teşvik edilecek. Fotoğrafa gönül verenler kuşların peşinden silahla değil, fotoğraf makineleriyle koşacak. Ankara'ya en yakın oldukça önemli sulak alanlarından birisi olan Nallıhan Kuş Cenneti’nde nesli tükenen hayvan türlerinin gözetilmesi ve çevre bilincinin geliştirilmesi amaçlanacak. Nallıhan Kuş Cenneti'nde başta balıkçıl türleri olmak üzere çeşitli kuş türlerine görülebilecek. Geleneksel hale gelen Foto Safari’nin ilki Ankara Milletvekili ve Başkent Ankara Meclisi Başkanı Nevzat Ceylan’ın Milli Parklar Genel Müdürlüğü döneminde 1994 yılında koruma statüsüne kavuşturduğu Nallıhan Kuş Cenneti’nde yapılmıştı.

KUŞ TÜNELİ

Nallıhan Kuş Cennetinde Türkiye’de bir ilk gerçekleştirilerek, kuşların araç sesinden ürkmemesi ve rahatsız olmamaları için kuş cennetinin yanından geçen yolun tünelden geçirilmesi planlandı. Bu amaçla toplam 2 bin 600 metre uzunluğunda çift tünel yapılarak proje açılma safhasına gelindi.

OSMAN AKDOĞAN/ HABERVAKTİM-

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