  • BIST 94.158
  • Altın 257,364
  • Dolar 5,7769
  • Euro 6,5197
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 18 °C
»

Tetikler değil deklanşörler konuşacak

Yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Nallıhan Kuş Cenneti, bu yıl 6'ncısı düzenlenecek "Foto Safari" ile fotoğrafçıları ağırlayacak. Yarışmada avcılığın tetik yerine deklanşöre basılarak yapılması teşvik edilecek.
Tetikler değil deklanşörler konuşacak

Yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Nallıhan Kuş Cenneti, bu yıl 6'ncısı düzenlenecek "Foto Safari" ile fotoğrafçıları ağırlayacak. Başkent Ankara Meclisi’nin düzenlediği Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı ile Nallıhan Belediyesi’nin destek verdiği Foto Safari yarışmasının koordinatörlüğünü Başkent Ankara Meclisi Başkan Yardımcısı Sanem Arıkan yapacak. 22-23 Haziran günlerinde düzenlenecek Foto Safari’ye onlarca profesyonel fotoğrafçı katılacak. 

nallihan-kus-cenneti,-foto-safari,-baskent-ankara-meclisi-baskan-yardimcisi-sanem-arikan,-tuketici-ve-cevre-egitim-vakfi,-nallihan-belediyesi,.jpg

KUŞLARIN PEŞİNDEN FOTOĞRAF MAKİNALARI İLE KOŞULACAK

Yarışmada avcılığın tetik yerine deklanşöre basılarak yapılması teşvik edilecek. Fotoğrafa gönül verenler kuşların peşinden silahla değil, fotoğraf makineleriyle koşacak. Ankara'ya en yakın oldukça önemli sulak alanlarından birisi olan Nallıhan Kuş Cenneti’nde nesli tükenen hayvan türlerinin gözetilmesi ve çevre bilincinin geliştirilmesi amaçlanacak. Nallıhan Kuş Cenneti'nde başta balıkçıl türleri olmak üzere çeşitli kuş türlerine görülebilecek. Geleneksel hale gelen Foto Safari’nin ilki Ankara Milletvekili ve Başkent Ankara Meclisi Başkanı Nevzat Ceylan’ın Milli Parklar Genel Müdürlüğü döneminde 1994 yılında koruma statüsüne kavuşturduğu Nallıhan Kuş Cenneti’nde yapılmıştı.

nallihan-kus-cenneti,-foto-safari,-baskent-ankara-meclisi-baskan-yardimcisi-sanem-arikan,-tuketici-ve-cevre-egitim-vakfi,-nallihan-belediyesi,,.jpg

KUŞ TÜNELİ

Nallıhan Kuş Cennetinde Türkiye’de bir ilk gerçekleştirilerek, kuşların araç sesinden ürkmemesi ve rahatsız olmamaları için kuş cennetinin yanından geçen yolun tünelden geçirilmesi planlandı. Bu amaçla toplam 2 bin 600 metre uzunluğunda çift tünel yapılarak proje açılma safhasına gelindi. 

nallihan-kus-cenneti,-foto-safari,-baskent-ankara-meclisi-baskan-yardimcisi-sanem-arikan,-tuketici-ve-cevre-egitim-vakfi,-nallihan-belediyesi,,,.jpg

OSMAN AKDOĞAN/ HABERVAKTİM-

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kayıtsız kalmadılar20 Haziran 2019 Perşembe 00:15
  • Ankara Yaşamkent'te yapılacak yaşlı köyünün detayları belli oldu20 Haziran 2019 Perşembe 00:10
  • Rıza Kayaalp evleniyor: Müstakbel eşi Zeynep Yılmaz kimdir?19 Haziran 2019 Çarşamba 11:08
  • Arda Turan Berkay kavgasının görüntüleri! Arda Turan'ın kavga açıklaması19 Haziran 2019 Çarşamba 11:00
  • Malayani buluşma19 Haziran 2019 Çarşamba 06:10
  • Çözüm meslekte19 Haziran 2019 Çarşamba 00:20
  • Yerli zekâ küpü üretti19 Haziran 2019 Çarşamba 00:20
  • Başkentli emlakçılar hobi bahçelerine gösterilen ilgiden memnun19 Haziran 2019 Çarşamba 00:15
  • 'Gözü kaşımak yerine soğuk suyla yıkayın'19 Haziran 2019 Çarşamba 00:10
  • Onarım bekliyor18 Haziran 2019 Salı 00:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti