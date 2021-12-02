Tıbbi malzeme tedarikçilerinden “satışı durdururuz” açıklaması

Medikal firmaların sivil toplum kuruluşları olan ORDER, TÜSAN, TOBDER ve TTÜDER, üniversite ve devlet hastanelerindeki birikmiş alacaklarının ödenmemesi halinde 6 Aralık’tan itibaren tıbbi malzeme satışını durduracaklarını açıkladı.

Son dönemde dövizde yaşanan hızlı artış Medikal firmaları nı da zora soktu. Ülkemizde sağlık kurumlarına tıbbi malzeme tedarik eden medikal firmaları ve bunların bağlı bulunduğu sivil toplum kuruluşları olan ORDER , TÜSAN , TOBDER ve TTÜDER , sorunlarına çözüm üretilmemesi halinde 6 Aralık Pazartesi gününden itibaren ortopedi ve beyin cerrahisi alanındaki her türlü tıbbi malzeme nin satışını durduracaklarını açıkladı.

Bu durumda ortopedi ve beyin cerrahisi alanlarında acil ameliyatlarda sıkıntı yaşanmasından endişe ediliyor.

“PARAMIZ VERİLSİN, FİYATLAR GÜNCELLENSİN”

Üniversite ve devlet hastanelerine verdikleri malzemelerin parasını alamamaktan şikayet eden sözkonusu tıbbi malzeme tedarikçileri, artan döviz maliyetlerine rağmen, fiyatların güncellenmediğini ve bu nedenlerle böyle bir karar aldıklarını açıkladı.

Devlet ile tıbbi malzeme tedarikçileri arasında bu hususlarda bir uzlaşı sağlanamazsa 6 Aralık’tan itibaren sağlıkta ciddi malzeme sorunları yaşanabileceği ifade ediliyor.

RESMİ YAZI GÖNDERDİLER

Bu arada, medikal firma STK’ları olan ORDER, TÜSAN, TOBDER ve TTÜDER durumlarını Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurulu’na yazılı olarak da iletti.

YÜZDE 112 ZAM İSTEDİLER

Medikal firma STK'ları 2 Aralık 2021 tarihli resmi yazılarında, taleplerini şöyle dile getirdiler:

“Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyatlarının güncelliğini kaybetmesinden dolayı sağlık kurumlarından gelecek tıbbi cihaz alım taleplerini karşılayamayacağımız, bu bağlamda SUT fiyatlarının yüzde 112 arttırılmasını, her yıl fiyat güncellenmesinin TEFE TÜFE ortalamasına göre arttırılmasını talep ediyoruz. Tıbbi cihaz firma ödemelerinin ise 60 gün vade ile gerçekleştirilmesini istiyoruz. Bilgilerinize arz ederiz.”

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