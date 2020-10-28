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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 209 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 76 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 127 bin 651 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 209 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 76 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1511 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 317 bin 519'a yükseldi.

Toplam test sayısı 13 milyon 478 bin 452'ye ulaştı. Hasta sayısı 366 bin 208, vefat sayısı 9 bin 950, ağır hasta sayısı 1827, aktif hasta sayısı 38 bin 739 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,0, yatak doluluk oranı yüzde 50,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 33,4, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,7 olarak kayıtlara geçti.

"Ağır ve aktif hasta sayısı düşmeden başarılı olamayız"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 2 bin 209 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1827'ye yükseldi. Ağır hasta ve aktif hasta sayısı düşmeden başarılı olamayız. Mücadele birlikteliği tedbirleri istisnasız uygulamaktan geçiyor. Salgına karşı organize olalım."

Kovid-19'a karşı faz 3 aşamasındaki aşı Ankara'da gönüllülere uygulanmaya başlandı
Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman BioNTech firmasının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşı adayının, faz 3 çalışmaları kapsamındaki ilk aşısı, Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesinde yapıldı.

Salgına karşı geliştirilen aşının faz 1 ve faz 2 aşamalarının başarılı olmasının ardından, faz 3 çalışmalarına geçildi.

İlk aşı, İbni Sina Hastanesinde görev yapan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmettin Ünal ile Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan Attar'a uygulandı.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, burada yaptığı açıklamada, dünyada aşıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Amerika ve Almanya ile faz 3 çalışmalarına başlayan ülkelerden birinin Türkiye olduğunu ifade eden Balık, "Beklediğimizin çok üzerinde gönüllü talep oldu. Kotamız 60 kişilikti, 500'ün üzerinde başvuru oldu. İlk başvuranları sıralamaya aldık. Doğal olarak çoğunluğu hekimdi. Vatandaşlarımız da fazla başvuruda bulundu." dedi.

Sağlık personelinin istifa, emeklilik ve izin taleplerine sınırlama
Sağlık Bakanlığınca merkez ve taşra teşkilatında görevli hiçbir personelin salgın döneminde görevinden çekilme (istifa) talebi her ne sebeple olursa olsun kabul edilmeyecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzasıyla 81 il valiliğine "Personel İşlemleri" hakkında genelge gönderildi.

Sağlık hizmetinde görevli sağlık işçilerinin re'sen emeklilik işlemleri ile malulen emeklilik işlemleri yapılarak işten ayrılmaları sağlanacak, bunun haricinde ayrılmak isteyenlere müsaade edilmeyecek.

Eşinin emekliye ayrılmasından kaynaklı atama, öğrenim durumuna dayalı atama, alt ve üst hizmet bölgelerine atama ile karşılıklı yer değiştirme ve engelli durumundan yapılacak atamalar ikinci bir duyuruya kadar durduruldu.

Sağlık tesislerinde görev yapmakta iken, başka kurum ve kuruluşlara atama talep edip de ataması yapılan personelin ayrılışı yapılmayacak, başka kamu kurum ve kuruluşlarına atama talep eden personele bu süreçte muvafakat verilmeyecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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