Ücretsiz vana desteği

Kahramankazan Belediyesi, domatesiyle meşhur Güvenç Mahallesi çiftçilerinin sulamada kullanılmak üzere talep ettiği sulama vanalarını temin ederek ücretsiz olarak çiftçilerle buluşturdu.

50 çiftçiye ücretsiz olarak dağıtılan vanalar sayesinde sebze ve ekinlerini rahatça sulayan çiftçiler, bu sıcaklarda tarlalarını susuz kalmaktan kurtardı.

Başkentin önemli domates üretim merkezlerinden biri olan Kahramankazan’ın Güvenç Mahallesi çiftçileri, geçen kış yaşanan soğuklar ve don nedeniyle tahrip olan ve kullanılamaz durumda olan sulama vanaları nedeniyle sıkıntı yaşadı.

Başkan talebe kayıtsız kalmadı

Güvençli çiftçiler, ekip, diktikleri sebzelerini sulamada kullanacakları vanaların temini için Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’dan yardım istedi. Gelen talebe kayıtsız kalmayan Başkan Oğuz, çiftçilere yardımcı olmak için hemen harekete geçti. Kahramankazan Belediyesi, çiftçilere istedikleri sulama vanalarını temin ederek, ücretsiz olarak dağıttı. Bu kapsamda 50 çiftçiye sulama vanaları ulaştırıldı. Sulama vanalarını belediye ekiplerinin yardımıyla monte ederek kullanmaya başlayan çiftçilerin mutluluğu görülmeye değerdi. Çiftçiler, yakındaki sulama vanaları sayesinde yakındaki Güvenç Göleti’nden aldıkları suyla tarlalarını rahatça sulamaya başladı.

Mağdur olmaktan kurtulduk

Aynı zamanda çiftçilik yapan Mahalle Muhtarı Mehmet Vural, sulama sistemlindeki vanaların kullanılamadığını, bunun için Kahramankazan Belediyesi’nden yardım istediklerini belirterek, “Bizi 2 yıldır fide işinde olduğu gibi bu kez de vana talebimize olumlu cevap veren Başkanımız Serhat Oğuz’dan razı olsun. Bu vanaları alarak bizlere verdi, bizi mağdur olmaktan kurtardı” dedi. Diğer bir çiftçi ise “Kıştan dolayı sulama sisteminde arızalar oluştuğu için sistemi çalıştıramadık. Başkanımız da bize 50 adet vana aldı. Allah Başkanımız Serhat Oğuz’dan ve belediyemizden razı olsun. Bu mağduriyetimizi giderdi” diye konuştu.

Çiftçimizin üreticimizin yanındayız

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, çiftçi ve üreticilerin başlarının tacı olduğunu belirterek, belediye olarak her zaman çiftçi ve üreticilerin yanında olduklarını söyledi. Güvenç Mahallesi’nin başkentin önemli domates üretim merkezlerinden olduğunun altını çizen Oğuz, “Çiftçilerimizden gelen böylesine önemli bir talebe elbette kayıtsız kalamazdık. İstedikleri tip vanaları hemen temin ederek kendilerine dağıttık. Onlar da bu sıcaklarda tarlalarını susuz kalmaktan kurtardı. Tüm çiftçi ve üreticilerimize kolaylıklar diliyorum” dedi.

Kahramankazan’da çiftçi ve üreticiye büyük destek

Kahramankazan Belediyesi, tarım ve hayvancılık alanında yoğun bir potansiyele sahip olan ilçede çiftçi ve üreticilere verdiği desteklerle göze çarpıyor. Kahramankazan Belediyesi, geçen yıl Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin çiftçilere yönelik her yıl verdiği sebze fidesi desteğini vermemesi üzerine, ilçedeki çiftçi ve üreticilere domates, biber, patlıcan ve salatalık olmak üzere 1 milyon sebze fidesini yüzde 25 hibe destekli olarak dağıtmıştı. Kahramankazan Belediyesi böylece geçen yıl Ankara’da çiftçilere fide desteğinde bulunan tek belediye olmuştu. Belediye yine geçtiğimiz günlerde, çiftçilere 1 milyon sebze fidesini yüzde 50 hibe desteğiyle dağıtmıştı. Ayrıca, geçtiğimiz günlerde, ilçenin meşhur Ova Kavunu’nun üretimini yeniden canlandırmak için çiftçilere yüzde 100 hibe oranıyla tohum ve ilaç desteğinde bulunmuştu. Hibe desteğinden faydalanan çiftçiler, 1000 dekarlık (1 milyon metrekare) alana tohumları ekmişti. Belediye ayrıca, Ankara’da bir ilke imza atarak, Mobil Koyun Banyoluğu hizmetini başlatmıştı. Koyunların mikroplardan ve parazitlerden temizlenmesini sağlayan mobil koyun banyoluğu, köy köy gezerek hayvan yetiştiricilerin işini kolaylaştırıyor.