  • BIST 1.414,850
  • Altın 489,34
  • Dolar 8,4300
  • Euro 9,9850
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 28 °C
SON DAKİKAOGM: 5 ildeki 14 yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor
»

Yardım Tırları Yola Çıktı

Geçtiğimiz günlerde özellikle Akdeniz Bölgesinde başlayan ve bazı bölgelerde devam eden orman yangınlarından etkilenen vatandaşlar ve hayvanlar için Etimesgut Belediyesi yardım tırları oluşturdu. 
Yardım Tırları Yola Çıktı

“NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ”

Belediye Başkanı Enver Demirel yaptığı açıklamada bölgeye ihtiyaç olarak ilk etapta gıda, çadır, temizlik malzemesi, sokak hayvanları için mama ve yem gönderdiklerini ihtiyaç olduğunda gereken ne varsa da yapılacağını söyledi.  Başkan Demirel açıklamasında;  “Devam eden orman yangınları maalesef içimizi acıtıyor. O bölgede yangın ile mücadele eden Karadeniz Bölgesinde ise sel ile mücadele eden vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Yüce Allâh’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. İnşallah bölgedeki yangınlar bir an önce biter. Yüce Allâh bu tür afetlerden Devletimizi, Milletimizi, Ülkemizi ve insanımızı muhafaza eylesin. Bizde Etimesgut Belediyesi olarak bölgeye özellikle gıda, çadır, temizlik malzemesi, sokak hayvanları için mama ve yem gönderiyoruz. İhtiyaç halinde ne gerekiyorsa da yapacağız” ifadelerini kullandı. 

4-091.jpg

UNUTURSAK ‘GÖK GİRSİN KIZIL ÇIKSIN’

Millet olarak birlik ve beraberlik ile bu tür afetlerin üstesinden gelinebileceğini belirten Başkan Demirel; “İçimiz yanıyor, artık dayanamayacak hale geldik. Milletimiz birlik ve beraberlik ile bu konuyu aşacağına canı gönülden inanıyorum. Muhakkak daha iyisini yapacağız ama yanan canlar yerine gelmeyecektir. Acıların telafisi muhakkak yapılacaktır ama bu millet bu ihaneti unutmayacaktır. Unutursak ‘Gök Girsin Kızıl Çıksın” dedi.

0-005.jpg
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara'ya nefes çocuklara meyve 04 Ağustos 2021 Çarşamba 01:00
  • Araç filosu genişliyor03 Ağustos 2021 Salı 04:00
  • Minikler Gazetecilik Mesleği İle Tanıştı03 Ağustos 2021 Salı 03:30
  • Mamak Belediyesi’nden yangınzedelere mobilize yardım03 Ağustos 2021 Salı 03:00
  • Yollar güzelleşiyor03 Ağustos 2021 Salı 02:15
  • Mahalle mahalle temizlik sürüyor03 Ağustos 2021 Salı 02:00
  • Mamak’ta yabani ot temizliği03 Ağustos 2021 Salı 01:45
  • Murat 124 kampı sona erdi03 Ağustos 2021 Salı 01:30
  • Vektörle mücadele devam ediyor03 Ağustos 2021 Salı 01:15
  • Hayallere destek03 Ağustos 2021 Salı 01:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti