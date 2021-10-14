Yenimahalle'de 98'inci Yıl Coşkusu

Yenimahalle Belediyesi ve Ankara Kulübü Derneği, Ankara'nın başkent oluşunun 98'inci yıl dönümünü Nazım Hikmet kongre ve Sanat Merkezi’nde kutladı.

Mazlum dünyanın kalbi, Başkent Ankara Galası’nda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a da Ankara’ya Değer Katanlar Ödülü verildi.

Ankara hem kurtuluşu hem de kuruluşu temsil eder

Gecede bir konuşma yapan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Ülkelerin tarihinde başkentler, o ülkenin kimliğini ve tarihini yansıtması nedeniyle çok önemlidir. Ancak Ankara çok farklı bir özelliğe sahiptir. Ankara hem kurtuluşu hem de kuruluşu temsil eder. Ankara hem Kurtuluş Savaşı’nın merkez karargahı hem de yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı, millet iradesini temsil eden bir şehirdir. Bu özelliği ile farklı bir başkent sorumluluğu yüklenen Ankara, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kalbinde de bambaşka bir yere sahip olmuştur. Başkentimize hep birlikte sahip çıkmalıyız” dedi.

Ankara’ya değer katanlara plaketle teşekkür

Başkan Yaşar ve Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Metin Özaslan her yıl olduğu gibi bu yıl da spordan sanata, yayıncılıktan turizme, eğitimden ekonomiye farklı kategorilerde Ankara’ya değer katanlara gecenin sonunda teşekkür plaketlerini verdi.

Gecede; ödüle layık görülen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da “Ankara Milli mücadelenin kalbi. Kuruluşun ve kurtuluşun karargahı. Ankaralılar bana 5 yıllığına bu şehri yönetme şerefini bahşetti. Böylesine kutlu bir şehre yakışır bir belediye başkanı olmak zorundayız. Ben de bu yolda yürüyorum. Halkın paralarını çarçur etmeden, şeffaf bir şekilde, STK’larla işbirliği içinde ortak aklı ön planda tutarak, kimseyi ötekileştirmeden şehri yönetmeye çalışıyorum. Bir Ankara evladı olarak şehrimizi hep beraber daha ileriye götüreceğiz” dedi.

Ankara mazlum dünyanın kalbidir

Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Metin Özaslan da, “27 Aralık sadece karşılama değil, devlet kurma törenidir, Kızılcagündür. O gün fiilen Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. 13 Ekim’de, Cumhuriyet’ten önce Ankara Başkent olmuştur. Atatürk’ün kafasında hep Ankara vardır, çünkü yüzyıllar önce Cumhuriyet burada kurulmuştur. 16 gün sonra da Cumhuriyet ilan edilmiştir. 5 Ekim’de ise Misak-ı Milli sınırları içinde doğmadığı ve 5 yıl sürekli olarak ikamet etmediği için Atatürk’ü Milletvekili yapmak istemediler. Ama Ankaralılar Atatürk’ü bağrına bastı ve 5 dönem Milletvekilliği de yapmıştır. Ankara, mazlum dünyanın kalbidir. Zamanla bu kimlik unutuldu, Ankara Kulübü Derneği olarak mazlum dünyanın halklarıyla bu etkinlikleri düzenliyoruz.” diye konuştu.

Türk Dünyasının en güzel ezgileri Nazım’da yankılandı

Balkanlar ve Türk dünyasından gelen sanatçılar, hem kendi dillerinde, hem de Türkçe şarkılar söyledi, şiirler okudu, yöresel dans gösterilerini sundu. Ankara Kulübü Seymenleri ise gösterileriyle geceye damga vurdu.

Ankara’nın yetiştirdiği Çubuklu sanatçı Mustafa Kemal Şimşek de bir konser verdi. Ankara türkülerinin hep bir ağızdan söylendiği programda, salonu dolduran konuklar yerinden kalkarak Ankara havası oynadı.

5-13 Ekim Uluslararası Başkent Ankara Haftası dolayısıyla düzenlenen geceye CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, İyi Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, CHP PM Üyesi Umut Akdoğan, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör ve yönetimi, Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan, Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu, Erhan Aras, STK yöneticileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda Başkentli katıldı.