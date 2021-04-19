"Yeteneğe Start Ver" projesi Atatürk Meydanı'nda hayata geçti

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel de kaskını takarak, profesyonel rallici eşliğinde slalom gerçekleştirdi. Başkan Demirel'e kulüp başkanı Çağrı Nergiz tarafından katkı ve desteklerinden dolayı plaket verildi.
TEDBİRLER ALINDI
Yarış öncesi slalomun yapılacağı alan bariyerlerle çevrildi, gerekli güvenlik önlemleri alınarak meydan mini bir pist haline getirildi. Pandemi nedeniyle sınırlı katılımla yapılan programda maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyuldu.
Yarışmaya katılan üniversite öğrencileri yarışlar için özel olarak modifiye edilmiş araçlara binerek slalom yaptılar. Yarışma sonunda dereceye giren 3 öğrenciye çeşitli ödüller verildi.
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