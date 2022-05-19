19 Mayıs Kutlu Olsun… 19 Mayıs’ın sadece sıradan bir gün olduğunu ve o günün anlamsız bir gün olduğunu düşünerek yaşamamak gerekiyor. Bir kesim tarafından, kutlamalarına gölge düşürülen bir gün olsa da 19 Mayıs, ilelebet hep hatırlanacak ve saygı duyulacaktır.

19 Mayıs’ta izin yapacak mıyım, tatil olur mu gibi standart söylemler yerine… Neden 19 Mayıs’ı kutlamıyoruz, kimler neden ve niçin kutlanmasını istemiyor diye sorarsak daha doğru olacaktır diye düşünüyorum.

Bilmeyenler ve tekrar etmek istemeyenler için, özet geçmek istiyorum ki; Kurtuluş Savaşının ilk adımı 19 Mayıs günü atılmıştır. 19 Mayıs 1919 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkmıştır ve İtilaf Devletleri’nin işgal durumlarına karşı Türk Kurtuluş Savaşı’nın başladığı gün olarak bilinmektedir.

Ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu kutlu ve özel günü, Türk Gençliğine armağan etmiş ve günümüzde; 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanmaktadır. Kutlanmaktan şeref, onur ve gurur duyulmaktadır.

Eski 19 Mayıs kutlamalarının hafızalarımızda kaldığı bugünlerde, keşke eski günlere dönsek diye iç geçirmiyor değilim. Stadyumları ve okul bahçelerini ağzına kadar doldurup, sıcak 19 Mayıs gününde iç içe, sevgi ve gurur ile hep bir ağızdan İstiklal Marşı söylemek gurur verici…

Günümüzde ise; ben bir 19 Mayıs paylaşımı yapayım da geleyim “durumundan” ibaret… 19 Mayıs’ı unutmayacağımız, unutturmayacağımız günler gelmeyecek. Tekrar ve yeniden 19 Mayıs Kutlu Olsun…