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Veda Yazısı

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Emrah ÖZCAN

Sevgili okurlar, 5 yılı aşkın bir süredir gerek haberlerimle gerek köşe yazılarımla sizlerin sesi olmaya çalıştım. Gazetecilikte en zor olan veda yazısı yazmaktır. Hele de yıllarca birlikte olduğun okurlara,  çalıştığın kuruma veda etmek bir hayli zordur. 

Dün gibi hatırlıyorum İlksayfa'ya ilk başladığım günü. İlk duyguyu, ilk heyecanı, ilk haberi... Zaman çok çabuk geçiyor. Ankara'nın en iyi gazetesinde meslek hayatına başlamak benim için çok heyecan verici ve büyük bir işti. Umarım bu işin üstesinden gelebilmişimdir. 

Meslek hayatıma başka bir kurumda devam etme kararı aldım. Bu yüzden aranızdan ayrılıyorum. Birlikte çok güzel işlere imza attık. İlksayfa için bu son köşe yazım. Umarım hayatımın bir yerinde tekrar bir araya geliriz. Her veda bir başlangıçtır. Bir işe başlamak nasıl zorsa, bitirmek de bir o kadar zor. Lafı uzatmayacağım, vedalar kısa olur derler. Yıllarca birlikte çalıştığım mesai arkadaşlarıma, bana güvendikleri için ve hiç bir zaman desteklerini esirgemedikleri için değerli yöneticilerime ve siz sevgili okurlara teşekkür ederim. Birlikte çok güzel işler yaptık. Burada çalışma hayatına devam eden arkadaşlarımın da daha güzel işler yapacağından şüphem yok. Sizleri özleyeceğim. Hoşçakalın...
 

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