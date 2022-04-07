2022’de İnternet

Amazon internet uyduları için 83 roket rezervasyonu yaptığı sırada, ülkemiz internet zammının ertelendiğini konuşuyordu. Ayrıca ülkemiz 37 ülkenin yer aldığı internet hızı tablosunda, en yavaş internet hızı olan ülke olarak sonuncu sırada yer alıyor. 1.5 GB boyutunda bir film, 7 dakika 36 saniye gibi bir sürede indirilebiliyor. Elbette bu süre her şehir ve her bağlantı da aynı değil... Buna çok inanmamak gerekiyor. Evet. Çünkü daha yavaş...

İnternet ile tanıştığımdan beri, internet üzerinden ekmek paramı kazanıyorum. İnternet üzerinde ne iş olursa olsun, sürekli olarak elimden geleni yapıyor ve geçimimi sağlayabiliyorum. Ama ülkemizi ilgilendiren internet konularında gerçekten üzülüyorum.

Dünyada internetin en pahalı olduğu 12’inci ülke Türkiye. Keşke internetin hızlı olduğu ülkeler arasında üst sıralarda yer alabilseydik. Keşke “modemi aç kapat” söylemi yerine “internetim çok hızlı, çok memnun kaldım” diyebilseydik.

Öyle bir durumdayız ki; bugün interneti çok iyi olan bir kullanıcı, birkaç ay ve birkaç yıl sonra internetinin hızından ve kesintilerinden hiç memnun değil. Çünkü internetlerimiz resmen nabza göre şerbet sunuyor.

Modem ve wi-fi bağlantı cihazlarının pahalılığından hiç bahsetmiyorum. Kablo bağlantı güçleri ve santral bağlantı hızları konuyu özetliyor. Kullanıcı olarak elimizden gelen hiçbir şey yok. Çünkü aboneyiz ve buna para ödüyoruz. Keşke verdiğimiz paranın karşılığını alabileceğimiz bir internet hızına sahip olabilseydik. Daha önce metaverse gölgesinde internet sorunlarını değerlendirmiştim. Ama gördüğüm kadarıyla, o günden bu güne tek değişen internet hızı olmuş…