21. Yüzyılın Getirdiği Kuraklık 

Meksika’da kuraklık ve su sorunu ciddi boyutlara ulaşırken, NASA uzaydan çektiği fotoğraflar ile ülkede yaşanan kuraklığı gözler önüne serdi.
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), uzaydan çektiği fotoğraflar ile Meksika’daki kuraklık ve su sorununu gözler önüne serdi. Meksika’nın kuzeyinde bulunan Nuevo Leon eyaletindeki Cerro Prieto Barajı'na ait 20 Temmuz 2015 ve 7 Temmuz 2022 tarihlerinde çekilen uydu fotoğrafları barajdaki su seviyesinin şimdiye kadar ki en düşük seviyeye indiğini gösterdi. NASA, son yıllarda Meksika’da yaşanan kuraklığın şu anda 21 milyondan fazla insanı olumsuz etkilediğini bildirdi.Meksika’daki kuraklığın en çok ABD sınırındaki kuzey eyaletleri olan Chihuahua, Coahuila ve Nuevo Leon’da etkisini gösterdiğine vurgu yapan NASA, Nuevo Leon eyaletinin başkenti olan ve su ihtiyacını yok olmaya yüz tutmuş Cerro Prieto Barajı’ndan sağlayan Monterrey şehrinde susuzluk sebebiyle tarım, sanayi ve turizm sektörlerinin büyük darbe aldığını belirtti. Monterrey şehri metropol bölgesi 5 milyon 341 binin üzerindeki nüfusuyla Meksika’nın ikinci büyük metropol bölgesi konumunda yer alıyor.NASA’nın Cerro Prieto Barajı’na ait uydu fotoğraflarını paylaşmasını ardından açıklama yapan Nuevo Leon Eyaleti Valisi Samuel Garcia, sorunların eski valinin yolsuzlukları sebebiyle yaşandığını öne sürdü. Ülkede yağmur mevsiminin başlamasına rağmen bölgeye yeterli yağışın olmaması, su ve kuraklık sorununun çözümü konusunda ümitsizliğe neden oluyor.
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